В Норвегии заявили о крупнейшем экономическом кризисе в стране

Пандемия коронавирусной инфекции привела к крупнейшему экономическому кризису в Норвегии со времен Второй Мировой войны. Об этом в пятницу заявил глава Минфина королевства Ян Туре Саннер.

Ранее статбюро Норвегии обнародовало данные, согласно которым падение ВВП на материковой части страны достигло 2,5% по итогам минувшего года, сообщает ПРАЙМ.

«Исследование показывает, что падение (экономики), которое у нас было в 2020 году, — крупнейшее с 1970-го, но мы, очевидно, можем говорить о самом серьезном экономическом кризисе со времен Второй мировой войны. Падение экономики колоссальное», — процитировала министра норвежская телерадиокомпания NRK.

Напомним также, в пятницу стало известно, что экономика Великобритании упала по итогам минувшего года на 9,9%, что стало рекордным годовым снижением за всю историю подсчетов. Такова предварительная оценка Национального статистического бюро страны.

При этом в IV квартале 2020 года показатель опустился на 7,8% в годовом сопоставлении, но вырос на 1% относительно предыдущих трех месяцев.