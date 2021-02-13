Узбекистан полностью перейдет на латиницу уже до 2023 года

В Узбекистане с 1 января 2023 года во всех организациях будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Радио Озодлик.



По сообщению Минюста страны, 10 февраля было принято постановление правительства по данному вопросу. Кроме того, утверждена «дорожная карта» постепенного перехода к узбекскому алфавиту на основе латиницы.

Документом предусмотрена разработка проектов нормативно-правовых актов о полном переходе на узбекский алфавит, основанный на латинице, а также об утверждении новой редакции правил правописания узбекского языка.



Согласно постановлению, проект постановления правительства об утверждении «Правил орфографии узбекского языка» будет разработан на основе новой редакции узбекского алфавита на латинице.

«Дорожной картой» также намечен полный перевод на усовершенствованный алфавит на латинской графике официальных вебсайтов, удостоверяющих личность документов, ID-карт, рабочих бумаг и различных бланков, названий мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средства массовой агитации, рекламы и объявлений.

Кроме того, все центральные и местные средства массовой информации, сайты, издательства и типографические предприятия должны будут полностью перейти на латиницу.



Как сообщалось, в Казахстане с 2023 по 2031 год также планируют перейти на латиницу.