Ученые назвали три простых продукта, снижающих уровень «плохого» холестерина

Если правильно питаться, то можно избежать многих проблем со здоровьем, в том числе предотвратить образование холестериновых бляшек. Помочь в борьбе с «плохим» холестерином могут фрукты, сообщает Cursorinfo со ссылкой на экспертов.

Так, важно включить в рацион абрикос, так как в его состав входит большое количество пектина и витамин РР, которые помогают организму вывести избыток холестерина, а также вредные шлаки и токсины.

Желательно употреблять больше яблок, которые тоже содержат пектин, а еще в них есть полифенолы — они снимают воспаления с сердечно-сосудистой системы и предотвращают возникновение серьезных заболеваний.

Наконец, в борьбе с холестерином поможет и киви. Этот продукт предотвращает тромбообразование, а входящие в его состав антиоксиданты снимают воспалительные процессы со стенок сосудов и сердца.