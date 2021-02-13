Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене

Актом цензуры назвал блокировку Twitter аккаунта официального аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. Об этом заявил глава делегации Константин Гаврилов.

Аккаунт был заблокирован 12 февраля.

«Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, — это явная цензура», — написал Гаврилов в своем личном аккаунте в Twitter.

При этом он задался вопросом не является ли причиной блокировки «альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам».