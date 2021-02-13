«  
  »

Twitter заблокировал аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене

Актом цензуры назвал блокировку Twitter аккаунта официального аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. Об этом заявил глава делегации Константин Гаврилов.

Аккаунт был заблокирован 12 февраля.

«Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, — это явная цензура», — написал Гаврилов в своем личном аккаунте в Twitter.

При этом он задался вопросом не является ли причиной блокировки «альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам».

Нет сил читать? Смотри наши видео на Youtube
13 февраля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  