Свиней научили управлять курсором при помощи джойстика

Американские биологи обучили четырех свиней играть в подобие видеоигры на компьютере. Задание состояло в том, чтобы при помощи джойстика двигать курсор на мониторе и сопоставлять его с определенной целью. Ученые выяснили, что свиньи способны решать такую комплексную задачу, несмотря на очевидный недостаток моторных навыков. Статья опубликована в журнале Frontiers in Psychology. В исследованиях интеллекта у животных классическими объектами обычно становятся приматы и некоторые птицы, хотя в последние годы ученые обратили внимание и на сельскохозяйственных животных, таких как лошади и свиньи. По свидетельствам владельцев, свиньи по уровню обучаемости сопоставимы с собаками, или даже превосходят их, но исследований по этой теме все еще очень мало. В одной из недавних работ, к примеру, исследователи показали, что свиньи не хуже собак решают задачу по извлечению лакомства из закрытого контейнера. Зоологи из Университета Пердью Кэндис Крони (Candace C. Croney) и Сара Бойсен (Sarah T. Boysen) решили исследовать когнитивные способности свиней по сравнению с приматами. Исследователи натренировали четырех свиней выполнять классический компьютерный тест, разработанный еще в 1989 году для макак. Задание под названием SIDE task представляет собой подобие видеоигры, в которой при помощи джойстика нужно управлять курсором на мониторе. Успехом считается достижение курсора одной из четырех закрашенных линий на мониторе — в этом случае животное получает лакомство. Классический SIDE task, выполняемый макакой Rumbaugh et al / Journal of Comparative Psychology, 1989 В эксперименте участвовало два трехмесячных поросенка (Гамлет и Омлет) йоркширской породы (обычные сельскохозяйственные свиньи) и два взрослых микропига (Айвори и Эбони). Сначала в течение двух недель их обучали пользоваться джойстиком. Для этого техники разработали специальную модификацию прибора, где свинья могла бы двигать джойстик рылом. Животные обучились делать это по голосовой команде. Затем перед «студентами» поместили монитор и обучили их обращать внимание на его экран по команде «смотри на экран». После предварительного обучения свиней исследователи стали тренировать их выполнять задание при помощи джойстика, пять дней в неделю в течение 12 недель. После этого йоркширские свиньи прекратили эксперимент, так как выросли слишком большие и не могли больше использовать оборудование. Микропиги продолжили обучение и выполняли задания целых 15 месяцев. Свинья, выполняющая задание на компьютере Eston Martz / Pennsylvania State University Свинья, выполняющая задание на компьютере Eston Martz / Pennsylvania State University Свинья, выполняющая задание на компьютере Eston Martz / Pennsylvania State University По итогам эксперимента Гамлет и Омлет научились двигать курсор к одной из четырех линий с вероятностью выше случайной (42-48 процентов случаев против 25 процентов случайности). Однако, оказалось, что оперировать джойстиком им удобнее всего сверху вниз. Микропиги научились двигать джойстик во всех направлениях, но оказалось, что способности подопытных отличаются. Айвори научился правильно выполнить задание во всех вариациях (придвигать курсор к цели, где бы она ни находилась), в то время как Эбони часто проваливал задачу. Результаты выполнения тестов микро-пигами Croney and Boysen / Frontiers in Psychology, 2021 Комлексный SIDE тест в первую очередь был разработан для проверки способности животных содавать пространственные ассоциации, в частности, соотносить движение джойстика и курсора на экране, понимать концепцию задачи (коснуться курсором цели), а также для проверки моторных навыков. По мнению авторов, пример Айвори подтверждает, что свиньи способны решать такие комплексные задачи, хотя их моторные навыки очевидно оставляют желать лучшего (по сравнению с обезьянами, они не могут пользоваться руками). Чтобы адаптировать тест для свиней, исследователи планируют научить их пользоваться тачскрином.