Скандальный сериал о королеве: появился первый кадр с темнокожей актрисой

Ранее создателей фильма раскритиковали за решение взять темнокожую актрису на роль английской королевы.

Компания Fable Pictures совместно с Channel 5 и Sony Pictures Television показали первый кадр предстоящего мини-сериала Анна Болейн о судьбе второй жены английского короля Генриха VIII Тюдора. Фото опубликовано в Twitter Channel 5.

Исполнительницей главной роли в фильме стала британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит.

Отметим что, сразу после новости о том, что Анну Болейн сыграет темнокожая актриса, в соцсетях разразился шквал критики. Многие не поняли такого решения.

Съемки сериала Анна Болейн завершились еще в декабре 2020 года. Премьера запланирована на конец 2021 года.