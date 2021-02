Ученые назвали три простых продукта, снижающих уровень «плохого» холестерина ВОЗ: все гипотезы о происхождении COVID-19 остаются актуальными » Самой продаваемой игрой января в США стала Call of Duty По данным аналитической компании NPD, самой успешной игрой января в Америке стала Call of Duty: Black Ops Cold War — уже третий месяц подряд. Показатели игры оказались настолько высоки, что через два с половиной месяца после релиза она смогла занять двадцатое место в топе самых продаваемых игр в США (за всю историю, пока отслеживается эта статистика). На второе место чарта попала Assassin’s Creed Valhalla, которая по темпам продаж стала второй самой успешной во франшизе, уступив только Assassin’s Creed III. Кроме того, в пятёрку удалось вернуться Animal Crossing: New Horizons. В последний раз она забиралась в топе так высоко в июне 2020-го. Cyberpunk 2077, тем временем, упала со второй на 18-ю строчку месячного чарта. Так как CD Projekt не делится показателями продаж в «цифре», то отсутствие игры в PS Store на ситуацию никак не повлияло, а в точности оценить результаты трудно. Однако интерес к игре в США хотя и резко упал, но не иссяк полностью. Общая выручка на американском рынке видеоигр за месяц достигла рекордных 4,7 миллиарда долларов — это на 42% больше чем год назад. А продажи игр за месяц достигли 319 миллионов: здесь годовой рост составил 144%. Самой успешной консолью месяца в долларовом эквиваленте стала PlayStation 5, но ей не удалось обогнать Nintendo Switch по числу проданных устройств. А среди игровых аксессуаров лидировал геймпад DualSense. Топ-20 самых продаваемых игр января 2021-го в США (* — без учёта цифровых копий) Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 Animal Crossing: New Horizons * Mario Kart 8 Deluxe * Ring Fit Adventure Call of Duty: Modern Warfare Super Smash Bros. Ultimate * NBA 2K21 * Super Mario 3D All-Stars * FIFA 21 Immortals: Fenyx Rising Mortal Kombat 11 Just Dance 2021 The Legend of Zelda: Breath of the Wild * Minecraft: PlayStation 4 Edition Cyberpunk 2077 * Super Mario Party * UFC 4 Топ-10 самых продаваемых игр за 12 месяцев (февраль 2020 — январь 2021) Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons * Madden NFL 21 Assassin’s Creed Valhalla The Last of Us Part II Ghost of Tsushima Mario Kart 8 Deluxe * Super Mario 3D All-Stars * Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Топ-10 самых продаваемых игр января 2021-го в США (консоли Nintendo) Animal Crossing: New Horizons * Mario Kart 8 Deluxe * Ring Fit Adventure Super Smash Bros. Ultimate * Super Mario 3D All-Stars * The Legend of Zelda: Breath of the Wild * Just Dance 2021 Super Mario Party * New Super Mario Bros. U Deluxe * Super Mario Odyssey * Топ-10 самых продаваемых игр января 2021-го в США (консоли PlayStation) Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla Madden NFL 21 Minecraft: PlayStation 4 Edition Demon’s Souls Ghost of Tsushima FIFA 21 NBA 2K21 * Call of Duty: Modern Warfare Топ-10 самых продаваемых игр января 2021-го в США (консоли Xbox) Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla Madden NFL 21 Call of Duty: Modern Warfare Forza Horizon 4 NBA 2K21 * Cyberpunk 2077 FIFA 21 Minecraft: Xbox One Edition UFC 4