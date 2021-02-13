Ученые — 3 миллиарда лет назад на Марсе можно было жить Ученые назвали три простых продукта, снижающих уровень «плохого» холестерина » Президент Туркмении назначил сына своим заместителем Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером правительства. Об этом сообщает Turkmenportal. Одновременно 39-летний Бердымухамедов-младший стал членом Государственного совета безопасности Туркменистана. Назначая Сердара Бердымухамедова на новый пост, Президент Туркменистана сказал, что в обязанности нового вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью. TURKMENPORTAL Ранее Бердымухамедов-младший возглавлял министерство промышленности.