«  
  »

Президент Туркмении назначил сына своим заместителем

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером правительства. Об этом сообщает Turkmenportal.

Одновременно 39-летний Бердымухамедов-младший стал членом Государственного совета безопасности Туркменистана.

Назначая Сердара Бердымухамедова на новый пост, Президент Туркменистана сказал, что в обязанности нового вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью.

TURKMENPORTAL

Ранее Бердымухамедов-младший возглавлял министерство промышленности.

13 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  