Пластиковый мусор научились легко и дешево превращать в компоненты батареек

Конструкцию наиболее распространенных литий-ионных батарей уже трудно улучшить, но ученые видят большой потенциал в поиске новых материалов для ее компонентов. Этот поиск привел ученых из Университета Пердью (США) к веществу динатрийтерефталату. Недавно они успешно опробовали технологию его получения из обычных пластиковых бутылок.



Динатрийтерефталат – это форма полиэтилентерефталата или ПЭТ, из которого и изготовлено большинство коммерческих одноразовых бутылок. То есть исходного сырья, в виде залежей мусора, на планете невероятное количество. Вопрос в том, как его переработать быстро и недорого – и ответ на него нашелся в использовании микроволнового излучения.



Американские ученые раздробили пластик на мелкие хлопья, после чего в течение 120 секунд подвергали их микроволновому излучению. В результате хлопья спеклись в подобие «цветков» из множества лепестков, приняв форму динатрийтерефталата, удобную для создания из нее анодов литий-ионных батарей. Авторы разработки подчеркивают, что применяли аналог бытовой микроволновки, а потому себестоимость процесса переработки пластика близка к нулю.

Динатрийтерефталат имеет куда лучшие электрохимические характеристики, чем смесь графита и меди, из которых делают аноды батарей сейчас. И это экологический чистый материал, хоть и разновидность пластика, но не токсичная и подлежащая полной переработке. Пока это был дешевый ПЭТ, она никого не интересовала, но производство батарей – совсем иное дело. Это сулит прибыль и может стимулировать процесс глобальной переработки мусора на планете.