Меркель предложила Байдену сделку на 1 млрд евро ради «Северного потока-2»

Чиновники Евросоюза и Германии ведут переговоры с США о возможной сделке, которая позволит вывести из-под санкций проект «Северный поток-2».Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в Берлине, на продолжающихся несколько дней переговорах обсуждается «стратегический пакет», который мог бы удовлетворить американцев.

Германия предлагает ввести механизм отключения, то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку-2» в случае нарушений Россией прав человека и международного права, а также заключить соглашение о международном энергетическом партнерстве с учетом интересов США и Украины.

Кроме того, Берлин готов выделить 1 млрд евро на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа из США, рассказал источник РИА Новости, осведомленный о ходе переговоров. По его словам, это «вероятный и прагматичный сценарий» сделки.

Контакты с американцами находятся на начальной стадии, о реакции Вашингтона реакции станет понятно на следующей неделе, говорят источники Der Spiegel.

По их словам, консорциум европейских компаний, вложивших 5 млрд евро в трубопровод, опасается, что Германия прекратит политическую поддержку проекта — либо под давлением ЕС, либо в свете исхода выборов в Бундестаг. По их итогам в кабмин могут войти «зеленые», выступающие категорически против строительства газопровода.