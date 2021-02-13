Меркель предложила Байдену сделку на 1 млрд евро ради «Северного потока-2» » Китайцы выходят на орбиту Марса Космические станции землян одна за другой выходят на орбиту Марса. Вслед за межпланетной станцией «Аль-Амаль» (ОАЭ) и американской миссией NASA Perseverance к Красной планете приблизилась китайская экспедиция «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту. О выходе китайского космического аппарата на орбиту Марса сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA). Путешествие к орбите Марса заняло у китайцев немногим менее 7 месяцев. Со дня старта 23 июля 2020 года станция «Тяньвэнь-1» пролетела свыше 475 миллионов километров и теперь проведет орбитальный анализ поверхности планеты, прежде чем запустит спускаемый аппарат для посадки на Марс, намеченной на период с мая по июнь текущего года. Свернуть Космические станции землян одна за другой выходят на орбиту Марса. Вслед за межпланетной станцией «Аль-Амаль» (ОАЭ) и американской миссией NASA Perseverance к Красной планете приблизилась китайская экспедиция «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту. О выходе китайского космического аппарата на орбиту Марса сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA). Путешествие к орбите Марса заняло у китайцев немногим менее 7 месяцев. Со дня старта 23 июля 2020 года станция «Тяньвэнь-1» пролетела свыше 475 миллионов километров и теперь проведет орбитальный анализ поверхности планеты, прежде чем запустит спускаемый аппарат для посадки на Марс, намеченной на период с мая по июнь текущего года. Экспедиция китайского марсохода продлится около 90 суток и будет направлена на поиск следов органической жизни на Марсе и подготовку к будущему освоению планеты. Напомним, что американская миссия Perseverance планирует совершить посадку на Марс в кратере Джезеро уже 18 февраля и весь процесс будет транслироваться на Землю бортовыми камерами аппарата Экспедиция китайского марсохода продлится около 90 суток и будет направлена на поиск следов органической жизни на Марсе и подготовку к будущему освоению планеты. Напомним, что американская миссия Perseverance планирует совершить посадку на Марс в кратере Джезеро уже 18 февраля и весь процесс будет транслироваться на Землю бортовыми камерами аппарата.