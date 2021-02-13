 
  »

Китайцы выходят на орбиту Марса

Космические станции землян одна за другой выходят на орбиту Марса. Вслед за межпланетной станцией «Аль-Амаль» (ОАЭ) и американской миссией NASA Perseverance к Красной планете приблизилась китайская экспедиция «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту. О выходе китайского космического аппарата на орбиту Марса сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Путешествие к орбите Марса заняло у китайцев немногим менее 7 месяцев. Со дня старта 23 июля 2020 года станция «Тяньвэнь-1» пролетела свыше 475 миллионов километров и теперь проведет орбитальный анализ поверхности планеты, прежде чем запустит спускаемый аппарат для посадки на Марс, намеченной на период с мая по июнь текущего года.

Свернуть

Космические станции землян одна за другой выходят на орбиту Марса. Вслед за межпланетной станцией «Аль-Амаль» (ОАЭ) и американской миссией NASA Perseverance к Красной планете приблизилась китайская экспедиция «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту. О выходе китайского космического аппарата на орбиту Марса сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Путешествие к орбите Марса заняло у китайцев немногим менее 7 месяцев. Со дня старта 23 июля 2020 года станция «Тяньвэнь-1» пролетела свыше 475 миллионов километров и теперь проведет орбитальный анализ поверхности планеты, прежде чем запустит спускаемый аппарат для посадки на Марс, намеченной на период с мая по июнь текущего года.

Экспедиция китайского марсохода продлится около 90 суток и будет направлена на поиск следов органической жизни на Марсе и подготовку к будущему освоению планеты. Напомним, что американская миссия Perseverance планирует совершить посадку на Марс в кратере Джезеро уже 18 февраля и весь процесс будет транслироваться на Землю бортовыми камерами аппарата

 

Экспедиция китайского марсохода продлится около 90 суток и будет направлена на поиск следов органической жизни на Марсе и подготовку к будущему освоению планеты. Напомним, что американская миссия Perseverance планирует совершить посадку на Марс в кратере Джезеро уже 18 февраля и весь процесс будет транслироваться на Землю бортовыми камерами аппарата.

13 февраля, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  