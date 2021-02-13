Как выглядели римские императоры — удалось воссоздать их образы

Тунисский художник Харун Бинус использует фотошоп, чтобы на основе скульптурных портретов и описаний из исторических источников восстановить подлинный облик римских императоров.

Конечно, это только вариант, как они могли выглядеть, но имхо, очень интересно.

На заглавной картинке выше — Септимий Север

Октавиан Август

Гальба

Нерон

Калигула

Домициан

Тиберий

Клавдий Готский

Траян

Адриан

Марк Аврелий

Гордиан Третий

Тацит

Вителий

Луций Вер

Диоклетиан

Коммод (непохож на Хоакина Феникса)

Гордиан Первый

Клавдий

Валериан

Нерва (получившийся результат мне почему-то понравился больше всех)

Каракалла

Максиминус Тракс

Тит (даже обидно, учитывая что у этого императора одна из самых интересных историй любви — к иудейской царице Беренике)

Веспасиан, отец Тита (мой любимый император, великолепен был во всем , знаменит приписываемой ему фразой «деньги не пахнут» — ответил так, когда сынок Тит возмущался, что тот обложил налогами общественные туалеты. Тоже, кстати, вошел в историю с необычной историей любви — всю жизнь любил рабыню, а позже вольноотпущеницу Антонию Цениду — не свою рабыню, кстати, чужую — Антония Ценида была рабыней Антонии Старшей, дочери Марка Антония и племянницы Августа)

Александр Север

Еще один мой любимец, обожаю его — Гелиогабал. Загуглите «Гелиогабал лурк» и насладитесь нецензурными описаниями царивших при нем разврата и содомии. Предыдущий Александр Север — его двоюродный брат.

Нумериан

Флориан

Кто понравился больше всех, кто меньше всех? Есть ли у вас любимые римские императоры?

Daena