Ученые нашли способ отучить кошек охотиться В США перекупщики начали массово скупать наборы «Хэппи Мил» с карточками Pokémon в «Макдоналдс» » К составу «Дома дракона» (приквела «Игры Престолов») присоединились четыре актёра В шоу появятся звёзды фильмов «Король говорит», «Рок-волна» и «Из машины». Стив Туссен, Рис Иванс, Соноя Мидзуно и Ив Бест Канал HBO объявил, что съёмки приквела «Игры престолов» начнутся в апреле 2021 года, а актёрский состав пополнился ещё несколькими актёрами, которые присоединятся к уже заявленным. Создатели сериала коротко рассказали и о каждом из их персонажей: Стив Туссен («Принц Персии», «Судья Дредд») — лорд Корлис Веларион, «Морской змей», глава дома Веларионов, владеющий одним из крупнейших флотов в Вестеросе.

(«Принц Персии», «Судья Дредд») — лорд Корлис Веларион, «Морской змей», глава дома Веларионов, владеющий одним из крупнейших флотов в Вестеросе. Рис Иванс («Рок-волна», «Новый Человек-паук») — Отто Хайтауэр, десница короля, верно служащий своему правителю Визерису Таргариену.

(«Рок-волна», «Новый Человек-паук») — Отто Хайтауэр, десница короля, верно служащий своему правителю Визерису Таргариену. Соноя Мидзуно («Из машины», сериал «Разрабы») — прибывшая в Вестерос из других земель девушка, ставшая самым доверенным союзником принца Деймона Таргариена.

(«Из машины», сериал «Разрабы») — прибывшая в Вестерос из других земель девушка, ставшая самым доверенным союзником принца Деймона Таргариена. Ив Бест («Король говорит») — принцесса Рейнис Веларион, супруга Корлиса и двоюродная сестра короля Визериса. Действие приквела развернётся за несколько сотен лет до событий «Престолов». Сюжет расскажет о доме Таргариенов и гражданской войне между Визерисом и Деймоном, роли которых исполнят Пэдди Консидайн и Мэтт Смит. Десять эпизодов шоу планируют выпустить в 2022 году. Это не единственный сериал во вселенной «Игры престолов», над которым работает HBO — канал также трудится над экранизацией «Повестей о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина. А глава компании заявлял, что не исключает и появление прямых спин-оффов о персонажах из основного сериала.