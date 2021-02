Узбекистан полностью перейдет на латиницу уже до 2023 года В Норвегии заявили о крупнейшем экономическом кризисе в стране » Исторические фильмы о любви — что посмотреть на выходных Красивые костюмы и декорации, бальные танцы, письма от руки – что может быть романтичнее? Ко Дню святого Валентина мы подготовили подборку исторических фильмов о самом прекрасном чувстве в мире. Редакция кино подобрала фильмы, которые обязательно вас перенесут в романтику прошлого. Но советуем запастись платочками, ведь несмотря на все свое величие, тогдашние времена были довольно тяжелыми. «Смертельный номер» (Death Defying Acts) – 2007

События фильма разворачиваются в начале XX века, в 1926-м году – в период пика славы одаренного фокусника и иллюзиониста Гарри Гудини. Фильм рассказывает о его путешествии по Великобритании, когда фокусник впервые показал аттракцион «невероятного освобождения» (из положения «вверх ногами» в сундуке, запертом под водой). Но неожиданно в нем вспыхнула любовь к девушке Мэри. Она вместе с дочками узнает его секрет и хочет выиграть 10 000 долларов с помощью мошенничества. Но, очевидно, даже не догадывается, что сама влюбилась в этого мужчину. Рейтинг IMDb: 5,8 «Влюбленный Шекспир» (Shakespeare in Love) – 1998

Это драма о жизни и творчестве знаменитого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. События фильма разворачиваются в Лондоне в конце XVI века. Шекспир влюбляется в представительницу знатного английского рода Виолу де Лессепс. Зато сама Виола мечтает играть на сцене, но женщинам в то время такое не разрешалось. Поэтому девушка переодевается в парня и присоединяется к театру «Роза», где Шекспир ставит пьесы. Вдохновленный своей любовью к Виоле Шекспир пишет пьесу «Ромео и Джульетта», которая впоследствии прославит его. Рейтинг IMDb: 7,1 «Фанфан Тюльпан» (Fanfan la Tulipe) – 2003

История относит нас во Францию XVIII века, когда на престоле был король Людовик XV и постоянно с кем-то воевал. Правитель обнаружил, что для ровного счета ему не хватает 38 солдат, поэтому по стране объявили кампанию по вербовке. Фанфан, спасаясь от преследования родственников соблазненной им девушки, записывается в армию. Тем временем дочь вербовщика заманивает новых рекрутов в роли цыганки, которая гадает всем ребятам, что они вступят в брак с дочерью короля. Не исключение и наш Фанфан. Хоть парень со временем понимает, что это обман, он не отступает и встает под королевские знамена. А по дороге в полк спасает маркизу де Помпадур и дочь короля от нападения разбойников. Если вы думаете, что романтическая история на этом заканчивается, то нет. Рейтинг IMDb: 5,7 «Еще одна из рода Болейн» (The Other Boleyn Girl) – 2008

Сценарий фильма основан на одноименном романе «Еще одна из рода Болейн» английской писательницы Филиппы Грегори. События этой исторической драмы разворачиваются в эпоху правления английского короля Генриха VIII из династии Тюдоров. Сестры Анна и Мария Болейн соревнуются за сердце короля. И хоть обе разделяют с ним ложе, на трон займет лишь одна. Рейтинг IMDb: 6,7 «Анна и король» (Anna and the King) – 1999

Фильм частично основан на книге Маргарет Лэндон. В фильме рассказывается об учительнице из Англии Анне Леоноуэнс, которая приехала в экзотический Сиам учить детей короля Монгкута. Вдруг король узнает о заговоре, который готовится против него и его режима. Анна и король объединяются, чтобы спасти Сиам от могущественных врагов, которые хотят его разрушить. Рейтинг IMDb: 6,7 «Герцогиня» (The Duchess) – 2008

В ленте мы можем увидеть жизнь и судьбу герцогини Девонширской Джорджианы Кавендиш. Она была красивой, мудрой и экстравагантной женщиной, законодательницей моды, политическим манипулятором и параллельно с этим увлекалась азартными играми. Совсем юной она вышла замуж за зрелого и равнодушного к ней герцога Девонширского. А ей, как обычному человеку, хочется любви. Рейтинг IMDb: 6,9 «Искупление» (Atonement) – 2007

В Англии 1930-х годов Сесилия и сын прислуги Робби тайно влюблены друг в друга. Но 13-летняя сестра Сесилии Брайани обладает богатым воображением и ненароком становится свидетелем курьеза между парой. Ребенок понял все по-своему и решил, что Робби является сексуальным маньяком, который преследует ее сестру. Поэтому когда на территории их поместья ее пятнадцатилетнюю кузину Лолу в темноте насилует неизвестный мужчина, она подумала, что это Робби, хотя на самом деле это сделал совсем другой человек. Невинный парень попадает в тюрьму, а между Сесилией и ее родственниками начинается вражда. Через несколько лет начинается Вторая мировая война, в результате этих событий Робби из тюрьмы забрали в армию. Поэтому влюбленные еще непременно встретятся. Рейтинг IMDb: 7,8 «Унесенные ветром» (Gone with the Wind) – 1939

Фильм переносит нас во времена Гражданской войны в США. В штате Джорджия живет хозяин огромной хлопковой плантации, который воспитывает 3 дочерей. У каждой из них особенный характер, но Скарлетт является самой норовистой из них. Неопытная девушка со сложным характером жаждет повелевать и готова бороться с трудностями. Сама того не понимая, Скарлетт влюбляется «не в того» парня. Но настоящая ее судьба всегда готова ждать ее. Рейтинг IMDb: 8,1