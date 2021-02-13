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Илон Маск построит летающую Тесла

Илон Маск

Компания Илона Маска Tesla работает над тем, чтобы ее спортивный электромобиль Roadster 2 мог летать, об этом пишет The Verge.

«Я хочу, чтобы он парил. Я пытаюсь придумать, как автомобиль сможет взлетать, не убивая людей. Вероятно, он будет отрываться от земли на метр или около того. Если машина вдруг упадет, подвеска повредится, но люди не пострадают», — сказал Маск.

Миллиардер также планирует сделать так, чтобы новый Roadster мог преодолеть небольшое расстояние в полете. Автомобиль будет разгоняться до 100 километров в часа менее чем за две секунды, а его запас хода составит 965 километров. Roadster должен поступить в продажу уже в 2022 году.

13 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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