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Франция открыто заявила об отсутствии нужды колоть двойную дозу вакцины переболевшим ковидом

Франция стала первой из стран, которая рекомендовала людям, которые уже выздоровели от COVID-19, получить разовую дозу вакцины.

Как передает medikforum.ru, в ЕС одобрены к использованию три вакцины, и все они вводятся в виде двух доз с интервалом в несколько недель.

Теперь же представители здравоохранения страны заявили, что у людей, которые уже были инфицированы COVID-19, развивается иммунный ответ, аналогичный тому, который вызывается одной дозой вакцины.

По их мнению, в данном случае одной дозы достаточно для того, чтобы напомнить иммунной системе, как бороться с ковидом.

Ранее два исследования в США также показали, что однократная вакцина может быть эффективна для переболевших. Таким образом они получают тот же иммунитет, что и люди, не болевшие ковидом и получили две дозы вакцины.

13 февраля, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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