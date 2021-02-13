Facebook продолжает решать, что показывать людям и начинает прятать политические новости



Как сообщила в блоге компании директор по управлению продуктами Facebook Аастха Гупта, социальная сеть Facebook в ближайшее время начнет сокращать количество политического контента в ленте новостей пользователей.

«В течение следующих нескольких месяцев мы будем работать над тем, чтобы лучше понять различные предпочтения людей в отношении политического контента и протестировать ряд подходов, основанных на этих идеях. В качестве первого пробного шага мы временно уменьшим распределение политического контента в ленте новостей для небольшого процента людей в Канаде, Бразилии и Индонезии на этой неделе и в США в ближайшие недели», — написала Гупта.

По словам директора, новости, включающие информацию о COVID-19 от авторитетных организаций здравоохранения, таких как ВОЗ, а также от национальных и региональных агентств здравоохранения, фильтр будет пропускать свободно. Также от информационной фильтрации будет освобожден контент официальных государственных агентств и служб.

Автоматическая система фильтрации с помощью машинного обучения получит возможность «искать сигналы политического контента и определять, связан ли пост с политикой. Проверка будет включать в себя новости о политике, а также политические посты от семьи и друзей».

Гупта напомнила, что неделю назад в своем интервью основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг сказал: «Один из самых распространенных отзывов, которые мы сейчас слышим, заключается в том, что люди не хотят, чтобы политический контент захватил их новостную ленту».

Данное объяснение звучит несколько натянуто, учитывая, что согласно официальным данным компании, в США политический контент составляет всего лишь около 6% от того, что люди видят на Facebook.

«Важно отметить, что мы не удаляем политический контент из Facebook полностью. Наша цель состоит в том, чтобы сохранить возможность для людей находить и взаимодействовать с политическим контентом на Facebook, уважая при этом интерес каждого человека», — написала Гупта.

https://news.israelinfo.co.il/technology/92807