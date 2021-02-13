Facebook и Twitter могут дать показания по делу о штурме трампистами Капитолия

Руководители компаний Facebook Inc и Twitter Inc могут дать показания перед законодателями Палаты представителей Конгресса США о событиях в Вашингтоне 6 января.

Как передает Укринформ, об этом сообщает издание Politico.



Как отмечается, точная дата слушаний еще не назначена, но они могут состояться уже в марте.

Обсуждается предоставление основателю Facebook Марку Цукербергу возможности выступить перед Комитетом палаты по вопросам энергетики и торговли, как утверждают два источника Politico, а также руководителю Twitter Джеку Дорси.



Руководители комитетов внимательно изучают обработку платформами дезинформации и «насильственного контента», касающихся беспорядков в Капитолии.

В прошлом месяце председатель Комитета палаты представителей по вопросам энергетики и торговли Фрэнк Паллоне объявил о планах расследовать, какую роль эти платформы сыграли в штурме Капитолия сторонниками бывшего президента Трампа.

Как известно, в Сенате США проходят судебные слушания по делу об импичменте Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу. После обнародования аргументов стороны защиты ожидается сессия вопросов к менеджерам по импичменту и адвокатам экс-президента. В начале следующей недели должно состояться всеобщее голосование всех сенаторов, выступающих в роли большого жюри присяжных.