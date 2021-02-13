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Еще одна страна Европы закрыла границы до середины марта

Запрета на въезд до середины марта продлили власти Румынии. Как пишет eurointegration, до 13 марта в страну не смогут попасть туристы.

Однако запрет не коснется членов семьи гражданин Румынии, иностранцев с видом на жительство долгосрочными визами. Въезд также будет разрешен перевозчикам товаров, дипломатам, членам международных организаций.

Все указанные лица должны будут двигаться по определенному маршруту и ​​без остановок. При этом те, кто прибыл из страны высокого риска, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус и остаться на самоизоляции в течение 10 дней. Лица без теста отправятся на изоляцию на 14 дней.

Власти Румынии не исключают, что и после 13 марта эти меры могут быть продлены.

13 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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