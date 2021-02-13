Электромобили в Германии стали почти бесплатными

Получить машину бесплатно — мечта любого. Жителям Германии повезло, ведь новые государственные субсидии могут помочь гражданам страны получить совершенно новый Renault Zoe практически даром.



Чтобы сподвигнуть людей к переходу на экологически чистые автомобили и стимулировать экономику, немецкое правительство в настоящее время предлагает покупателям электромобилей скидку в 9 000 евро. И в отличие от британского гранта в 3 000 фунтов стерлингов, который вычитается из цены, немецкие потребители могут распределить щедрый грант на ежемесячные выплаты по лизингу.

По данным BloombergNEF такая государственная программа позволила местному дилеру Autohaus Koenig предложить электрокары Renault Zoe в лизинг с нулевым первоначальным платежом и трехгодичной арендой всего за 69 евро в месяц.

Всего у Autohaus Koenig насчитывается более 50 дилерских центров по всей стране. Однако компания признается, что сейчас она не справляется с потоком желающих. За 20 дней заявку оставило около 3 000 человек, и около 300 уже заключили сделку. «Если бы у нас было больше персонала, мы бы продали еще больше», — объяснил Вольфганг Хубер, руководитель отдела продаж.

С новой программой лизинг Renault Zoe еще не самый дешевый! Электрический Smart можно взять за 9,9 евро в месяц, но с внесением предварительного депозита. BloombergNEF также отмечают, что эти субсидии не будут постоянными, поэтому возможно электрокары подешевеют. Эксперты прогнозируют, что стоимость электрических автомобилей и аналогичных бензиновых машин сравняется к 2025 году.