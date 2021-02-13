5 фильмов, где герои попадают в снежный плен

Погода в последние недели немного решила пошутить и напомнить нам, как на самом деле должна выглядеть зима. Соответственно снежные и морозные дни — не лучший время для прогулок, но хороший повод для просмотра интересных фильмов. Мы подготовили для вас новую подборку захватывающих фильмов о снеге и противостоянии с ним.

«Выживший» 2015 год

В фильме рассказывается история о Хью Глассе, отправившимся с командой в экспедицию. Герой получает тяжелое ранения в схватке с диким медведем из-за чего члены его команды решают разделится на две части, с тяжело раненым Глассом остаются его сын Хоук и два охотника — Джон Фицджеральд и Джим Бриджер. Они должны дождаться смерти Гласса и похоронить его, но вместо этого Фицджеральд убивает Хоука и бросает раненого. Гласс взяв себя в руки делает все, чтобы найти предателя и отомстить.

«Между нами горы» 2017 год

Врач Бен и журналистка Алекс из-за отмененного рейса в Нью-Йорк нанимают небольшой самолет. Но в пути пилоту становится плохо и самолет падает где-то в заснеженных горах. Пара пытается выжить в экстремальных условиях.

«Послезавтра» 2004 год

Захватывающий апокалиптический фильм рассказывает историю о времени, когда из-за глобального потепления на Земле наступил новый ледниковый период. На одной части планеты все погибает от страшной засухи, а на другой бушует невероятный холод.

Главный герой картины ученый-климатолог Джек Холл пытается предупредить Правительство США о надвигающейся гигантской климатической катастрофе, но никто не хочет его слушать. Когда Нью-Йорк таки накрывает стихия — Джек отправляется в экспедицию, чтобы спасти своего сына.

«Сквозь снег» 2013 год

В фильме показано недалекое будущее, в котором Земля, после технологической катастрофы, полностью покрывается снегом. Нет больше ничего, только гигантский поезд, который стал единственным спасением человечества, ведь на протяжении многих лет летит сквозь снег. Он поделен на классы бедняков и богатых, но однажды бедняки из хвоста поднимут бунт против элиты и собираются захватить власть.

«Эверест» 2015 год

В основе фильма лежат реальные события, произошедшие в Гималаях в мае 1996 года. Группа альпинистов-любителей, участников экспедиции «Консультанты по приключениям» под руководством профессионального гида Роба Холла и его помощников, отправляется в Непал, ради восхождение на самую высокую вершину планеты — Эверест.