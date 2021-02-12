Звезды сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили режиссера Джосса Уидона в насилии

В Голливуде разгорелся очередной скандал: Сара Мишель Геллар, Мишель Трахтенберг и другие звезды сериала «Баффи — истребительница вампиров» обвинили режиссера и сценариста шоу Джосса Уидона в эмоциональном насилии и создании токсичной атмосферы на съемках.

Эта история началась еще летом 2020-го, когда актер Рэй Фишер, работавший с Уидоном над супергеройским фильмом «Лига справедливости», обвинил режиссера в жестоком обращении во время съемок. Тогда эта история не получила должной огласки.

Джосс Уидон

Все изменилось, когда на днях звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» Харизма Карпентер решилась на признание в своем инстаграме. Она опубликовала большой пост, в котором призналась, что молчала почти два десятилетия и пыталась самостоятельно справиться с психологической травмой, полученной на съемках, отголоски которой преследуют ее до сих пор. Решиться на откровенный разговор Харизме помогло то самое заявление Рэя Фишера.

В своем посте она рассказала, как Джосс Уидон злоупотреблял властью в процессе съемок сериала: обзывал ее, называл толстой, когда она находилась на четвертом месяце беременности, настаивал на ее аборте, а также всячески стравливал с коллегами. Карпентер призналась, что долгое время пыталась оправдать поведение Уидона, ведь на тот момент нуждалась в работе. Наконец рассказать о жестокости со стороны режиссера девушке помогли регулярные сеансы психотерапии.

Харизма Карпентер

Он постоянно угрожал уволить меня и наносил удары по моей самооценке начинающей актрисы. Он называл меня толстой перед коллегами, когда я находилась на четвертом месяце беременности. Он был злым и язвительным, открыто выражал пренебрежение одним и выбирал фаворитов, натравливая актеров друг на друга. Как-то он вызвал меня к себе, чтобы отругать за то, что я сделала важную для меня на тот момент татуировку.

Он также долго игнорировал звонки моих агентов, которые хотели сообщить ему о моей беременности. Когда его наконец проинформировали, он вызвал меня на личную встречу. На ней Уидон спрашивал, действительно ли я собираюсь «сохранять это», имея в виду ребенка. После он продолжил издеваться над моим персонажем в сериале и моими религиозными убеждениями, а потом и вовсе уволил из шоу, как только я родила,

— рассказала Карпентер.

Звезды сериала «Баффи — истребительница вампиров»

После громкого заявления Харизмы Карпентер ее поддержали другие коллеги по сериалу. В их числе была Эмбер Бенсон, которая подтвердила, что атмосфера на съемочной площадке «Баффи — истребительница вампиров» действительно была токсичной и враждебной именно из-за режиссера Джосса Уидона.

Высказалась на этот счет и главная звезда сериала Сара Мишель Геллар. В инстаграме она написала пост, в котором косвенно подтвердила слова своих коллег, но не стала делиться какими-либо подробностями на этот счет:

Хоть я горжусь тем, что мое имя навсегда ассоциируется с персонажем Баффи Саммерс, но я не хочу, чтобы оно было связано с именем Джосса Уидона. Сейчас я сосредоточена на заботе о своей семье и выживании во время пандемии, поэтому воздержусь от дальнейших комментариев. Однако я поддерживаю всех жертв абьюза и горжусь тем, что они наконец высказались.

Сара Мишель Геллар в сериале «Баффи — истребительница вампиров»

На этот пост Сары Мишель Геллар ответила Мишель Трахтенберг, которая снималась в сериале «Баффи — истребительница вампиров», будучи подростком. Она поблагодарила коллегу за смелое признание, а также заявила, что поведение Джосса Уидона во время съемок было «неподобающим». Мишель также упомянула один инцидент, после которого на съемках ввели правило, согласно которому Сара больше не может оставаться наедине с Уидоном. Что именно это была за история, а также, кто ввел такое правило, Трахтенберг не сказала.

Я последний раз это прокомментирую. Было установлено такое правило: Уидону нельзя было оставаться наедине с Сарой,

— лишь заявила Трахтенберг.

Мишель Трахтенберг

В числе известных работ Джосса Уидона не только «Баффи — истребительница вампиров», но и несколько частей «Мстителей», а также сериалы «Светлячок», «Агенты «Щ. И. Т.» и не только. Режиссер и сценарист является обладателем многих престижных кинонаград, среди них — премии «Эмми», «Хьюго», «Энни» и не только.