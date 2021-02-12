Звезда «Мандалорца» Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё

По словам актрисы, после увольнения из «Мандалорца» она стала свободнее и теперь смогла наконец заняться собственным фильмом, над которым она работает при поддержке консервативного издания The Daily Wire.
11 февраля студия Lucasfilm объявила о том, что больше не будет работать с Джиной Карано, которая снималась в сериале «Мандалорец». Контракт с актрисой расторгли из-за её публикаций в социальных сетях, в которых, по мнению Lucasfilm, Карано сравнила текущую политическую ситуацию в США с еврейскими погромами в нацистской Германии.
На следующий день Джина Карано прокомментировала своё увольнение. Актриса заявила, что чувствует себя свободной как никогда, и поддержала тех, кто «живёт в страхе перед тоталитарной толпой».
Карано также рассказала, что приступила к производству собственного фильма, что было её мечтой. Осуществить её, по словам актрисы, стало возможным благодаря консервативному изданию The Daily Wire.
О чём будет фильм Джины Карано, пока неизвестно. Его продюсером вместе с The Daily Wire выступит Даллас Соннир («Костяной томагавк»).
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