Xiaomi изобрела смартфон с двумя экранами

Рассекречен флагман Xiaomi с тройной камерой и дополнительным экраном. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Телефон появился в обзоре филиппинского блогера Tech Buff PH на YouTube, но затем видео было удалено. Однако журналисты сохранили изображения девайса. По словам блогера, показанный на видео смартфон является Xiaomi Mi 11 Ultra. Аппарат имеет тройную камера с основным объективом разрешением 50 мегапикселей и два дополнительных на 48 мегапикселей каждый. Камера поддерживает десятикратный оптический зум.

Также на задней панели устройства находится небольшой экран — судя по всему, он предназначен для отображения справочной информации. Основной OLED-экран изобретенного Xiaomi смартфона имеет 6,8-дюймовую диагональ и частоту обновления 120 герц. Дисплей прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus, корпус девайса имеет влагозащиту по стандарту IP68.

В удаленном ролике блогер рассказал, что Xiaomi Mi 11 Ultra выйдет с топовым чипом Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и встроенным накопителем стандарта UFS 3.1. Аппарат получил аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 ватт.

Ориентировочные сроки выхода устройства не сообщаются, но журналисты считают, что Xiaomi покажет свой топовый флагман в ближайшие недели. Также авторы предположили, что Mi 11 Ultra является тем самым телефоном под кодовым названием Star, который был замечен в базах Европейского экономического сообщества (ЕЭК) и Бюро индийских стандартов (BIS).