Вакцинация переболевших COVID-19 израильтян дала очень интересные и радующие результаты



В ходе вакцинации медицинских работников в цфатской больнице «Зив» прививки делали и тем, что уже переболел коронавирусом, — и результаты оказались очень любопытными и обнадеживающими.

Цфатские исследователи измерили иммунную реакцию организма на первую дозу вакцины Pfizer у 514 работников больницы в возрасте от 19 до 77 лет. Как и ожидалось, спустя 21 день после первой прививки уровень специфических антител к коронавирусу повысился не у всех — антитела удалось обнаружить в крови у 475 из 514 вакцинированных, и с возрастом выраженность иммунного ответа снижалась.

У тех 17 сотрудников больницы, которые в прошлом перенесли коронавирусную инфекцию, иммунный ответ на первую дозу вакцины был десятикратно более выраженным, чем у не болевших, — их организм уже был знаком с патогеном и реагировал на стимуляцию гораздо более мощно.

Но самый интересный результат заключался в другом. Как оказалось, сила иммунного ответа на прививку была одинаковой и у тех, кто переболел недавно и еще до вакцинации имел антитела к коронавирусу, и у переболевших весной, у которых антитела в крови уже не обнаруживались.

Это позволяет заключить, что иммунитет к коронавирусу сохраняется и после того, как в крови исчезают антитела к нему.

Медикам известно, что титр антител после заболевания постепенно снижается и сходит на нет за несколько месяцев. Это обстоятельство сильно тревожит эпидемиологов — если спустя полгода после перенесенной инфекции анализы крови уже не показывают следов иммунитета к коронавирусу, нет возможности понять, насколько прочна защита от повторного заболевания COVID-19.

Цфатское исследование впервые доказывает — иммунная система продолжает «помнить» врага и после того, как из крови исчезают специфические иммуноглобулины, и мощно отражает новое «вторжение». Значит, уровень антител в крови — не единственный показатель иммунной защиты, даже при их отсутствии человек может быть защищен от повторного заболевания.

https://news.israelinfo.co.il/health/92821