В России возродят советские очереди на квартиры, с записью на несколько лет вперед.

Министерство строительства России создаст единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано улучшить жилищные условия. Речь идет о пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах Великой Отечественной войны и боевых действий, сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Как рассказали изданию в Минстрое, сегодня регионы направляют в ведомство отчеты о фактически выполненной работе по улучшению жилищных условий, а министерство выделяет федеральные средства по общей заявке от субъекта, а не адресно каждому нуждающемуся гражданину. Проект нормативно-правового акта о создании реестра, который будет функционировать в онлайн-режиме, находится на согласовании в правительстве, сообщили газете в Минстрое.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — отметили в Минстрое.

Как сообщила изданию руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, сегодня нет точных данных о том, сколько в РФ граждан, имеющих право на жилищную поддержку в той или иной форме. «Учет ведется разными структурами в муниципалитетах и регионах. Получить общую цифру по стране и персонализировать всех, кому полагается помощь, очень сложно», — отметила она.

По словам Косаревой, всего помощи в приобретении жилья по разным основаниям ждут около 4 млн семей. Для обеспечения их поддержкой необходимо около 9 трлн рублей, заключила она.