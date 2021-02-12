Суд отказал отцу Бритни Спирс в праве быть ее единственным опекуном

Вчера в США состоялись очередные слушания по делу об опекунстве над 39-летней Бритни Спирс. В ходе них судья Бренди Пенни отказала отцу певицы Джейми Спирсу в праве быть единственным ее опекуном.

10 ноября Пенни утвердила трастовый фонд Bessemer Trust Co. в качестве соопекуна вместе с отцом Спирс (напомним, что Джейми продолжает отвечать за финансовые дела своей дочери). Однако адвокат Джейми Спирса возразил против формулировки предложенного приказа, заявив, что он ненадлежащим образом уменьшает полномочия его клиента по управлению имуществом дочери. Но судья эти возражения отклонила. В то же время она отклонила и просьбу певицы полностью отстранить ее отца от опекунства.

Выступая вчера в суде, адвокат звезды Сэмюэл Ингхэм сказал, что цель приказа состояла в том, чтобы предоставить Джейми Спирсу и трастовому фонду равные права и обязанности в надежде, что они вместе придумают лучший способ справиться с этим сложным имущественным вопросом в интересах его клиентки.

Ни для кого не секрет, что моя клиентка не хочет, чтобы ее отец был соопекуном,

— отметил он.

Очередные слушания состоялись через неделю после выхода документального фильма о Бритни Спирс Framing Britney Spears, в котором затрагивается вопрос о ее опекунстве. Как и на предыдущих заседаниях, вчера с плакатами у здания суда в Лос-Анджелесе появились активисты движения #FreeBritney, которые требуют полной свободы Бритни во всех ее решениях.

Следующие заседания, как ожидается, состоятся 17 марта и 27 апреля.