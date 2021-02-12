Солдат ЦАХАЛа обнаружил редкую монету императора Антония Пия во время учений

«Вероятно, что монета выпала у владельца на одной из дорог, пересекающих этот район, пока ее не нашел солдат ЦАХАЛа, почти 2000 лет спустя»

Редкая монета с фигурой римского императора Антония Пия, жившего с 86-го по 161-й год нашей эры, была найдена солдатом 7-го бронетанкового корпуса Идо Герди во время военных учений в районе Рамот Менаше.

Монета находится в хорошей сохранности. Она была отчеканена в городе Гева.

«Эта монета добавлена в государственную сокровищницу всего к 11-ти аналогичным монетам, происхождение которых известно. Все эти монеты были найдены на севере страны: от Мегиддо и Ципори до Тверии и Харбеля», — сообщил главы отдела монет Управления древностей Дональд Цви Ариэль.

На лицевой стороне найденной монеты изображен портрет римского императора Антонина Пия, правившего в 138–161 годах нашей эры, а на оборотной стороне — сирийского бога луны Мена (лунное божество). Также на монете надпись «жители Гевы-Филиппи» и год – 217.