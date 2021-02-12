Солдат ЦАХАЛа обнаружил редкую монету императора Антония Пия во время учений

«Вероятно, что монета выпала у владельца на одной из дорог, пересекающих этот район, пока ее не нашел солдат ЦАХАЛа, почти 2000 лет спустя»
Редкая монета с фигурой римского императора Антония Пия, жившего с 86-го по 161-й год нашей эры, была найдена солдатом 7-го бронетанкового корпуса Идо Герди во время военных учений в районе Рамот Менаше.
Монета находится в хорошей сохранности. Она была отчеканена в городе Гева.
«Эта монета добавлена в государственную сокровищницу всего к 11-ти аналогичным монетам, происхождение которых известно. Все эти монеты были найдены на севере страны: от Мегиддо и Ципори до Тверии и Харбеля», — сообщил главы отдела монет Управления древностей Дональд Цви Ариэль.
На лицевой стороне найденной монеты изображен портрет римского императора Антонина Пия, правившего в 138–161 годах нашей эры, а на оборотной стороне — сирийского бога луны Мена (лунное божество). Также на монете надпись «жители Гевы-Филиппи» и год – 217.
Преподаватель классической археологии на факультете палестинских исследований и археологии Университета Бар-Илан доктор Авнер Акер, сказал, что «обнаруженная монета является одной из муниципальных монет, отчеканенных в городе Гева-Филиппи, также известном как Гева-Паршим. В римские времена городам было дано право чеканить собственные монеты. Год, отмеченный на монете, является, по-видимому, годом, когда жители города получили признание независимости своего города от римских властей»
Большинство исследователей полагают, что Гева находилась в районе Тель-Абу-Шоша, недалеко от кибуца Мишмар-ха-Эмек. При раскопках, проведенных там университетом Бар-Илан прошлым летом, были обнаружены остатки укреплений и построек от эллинистического периода до византийского периода.
По словам инспектора отдела по предотвращению ограблений Управления древностей в северном регионе Нира Дистельфельда, «вполне вероятно, что монета выпала у владельца на одной из дорог, пересекающих этот район, пока ее не нашел солдат, почти 2000 лет спустя»
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/226407
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