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СМИ: ВВС Израиля атаковали колонну грузовиков на востоке Сирии

Сирийские и иракские СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали колонну грузовиков на пограничном перехода Аль-Каим в районе Аль-Букамаль на востоке Сирии, недалеко от иракской границы.
Картинки по запросу "израильские БПЛА"
Отмечается, что колонна была атакована вскоре после того, как пересекла границу и оказалась на сирийской территории.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

Сайт Step News передает, что атакованы грузовики, перевозившие оружие для проиранских ополченцев в Сирии. При этом высказывается предположение, что за ударом может стоять «международная коалиция», возглавляемая США. Но не исключается и версия атаки израильских ВВС, звучащая в других СМИ.

12 февраля, 2021 | Category: Израиль, Новости Обсудить на форуме сайта
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