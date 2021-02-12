СМИ: ВВС Израиля атаковали колонну грузовиков на востоке Сирии

Сирийские и иракские СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали колонну грузовиков на пограничном перехода Аль-Каим в районе Аль-Букамаль на востоке Сирии, недалеко от иракской границы.



Отмечается, что колонна была атакована вскоре после того, как пересекла границу и оказалась на сирийской территории.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

Сайт Step News передает, что атакованы грузовики, перевозившие оружие для проиранских ополченцев в Сирии. При этом высказывается предположение, что за ударом может стоять «международная коалиция», возглавляемая США. Но не исключается и версия атаки израильских ВВС, звучащая в других СМИ.