СМИ — у Путина прогрессирует параноя и увлечения сатанизмом

Телеграм-канал «Генерал СВР» еще в конце прошедшего года писал о крайне мнительности и суеверии Путина, который уже больше года скрывается от всех в поземном бункере.

У него навязчивая идея, что все хотят им манипулировать и он делает всё чтобы этого избежать. Путин не пользуется и не доверяет интернету. Его источником информации являются пресловутые папки.

Обслуживающие кремлевского пахана пиарщики распространяют «данные», что Путину приносят доклады из разных министерств и ведомств, за подписью людей, «с которых можно спросить за содержание». И почитав разные точки зрения, он якобы принимает «соломоново решение».

Однако, никаких разных точек зрения в этих папках нет. Во-вторых, мало кто знает, что часто он даёт распоряжение готовить два противоречащих друг другу решения и предпочтение какому-то варианту отдаёт, когда готовы к исполнению оба.



В-третьих, практически все более-менее важные решения он оглашает в последний момент, когда повлиять на это со стороны практически невозможно.

Информацию ему преподносят, практически всегда, однобоко. Круг лиц, от которых он получает доклады очень мал, в основном это либо люди из близкого круга, либо те люди на которых близкий круг оказывает влияние.

Таким образом находясь в ограниченном информационном пространстве Путин принимает жизненно важные для РФ решения исходя из тех данных, которые предлагает ему фактически несколько человек.

Путин очень суеверный человек. Он и его окружение верят в то, что правительства США и Китая пользуются древними оккультными практиками для манипуляций и влияния на мировые процессы. Он верит в то, что первая онкология у него, это результат такого воздействия, а то, что когда первый раз онкология отступила, это заслуга не только и не столько медицины, сколько помощь «высших сил».

В последнее время болезнь снова дала о себе знать, и он опять ищет спасение в обращении к потусторонним силам и надеется на «чудо исцеления».

К этому нужно добавить мессианский комплекс. Кремлевский главарь уверен, что власть ему была дарована «высшими силами». Его суевериями, как рычагом влияния на него, пользуются такие люди как Шойгу и Ковальчук.

Все помнят поездки Путина с Шойгу в Сибирь «на отдых», где он снимался на фоне гор, лесов и рек. Основной целью этой поездки было посетить, так называемые, «места чудесной силы», т.е. сатанинские логова в глухомани и в заброшенных местах.

Каждый раз Шойгу устраивал ему встречи с бывшими советскими завгарами, завклубами и участковыми милиционерами, которые в 90-х переквалифицировались в шаманов. Эти ряженые дядьки, прыгая вокруг костра и стуча в бубен, призывали в помощь Путину духов. Именно проведение этих сатанистских ритуалов и было истинной целью этих поездок.

По данным телеграм-канала «Генерал СВР», Юрий Ковальчук, как доверенный подельник Путина, является основным поставщиком «ко двору» всякого рода шарлатанов в виде псевдоцелителей, шаманов и магов.

От имени и по поручению кремлевского главаря консультируются у гадалок «таро», «ясновидящих» и «астрологов». Путину привозят валаамских и каких-то ещё старцев, страшно воняющих нечистотами.

Привозят шаманов с Южной Америки, которые вырядившись в смешные наряды бросают обглоданные куриные кости и на неизвестном языке пророчат Путину, что он будет править еще 30 лет.

Этот сатанинский шабаш происходит два-три раза в год. Но в 2020 году оккультные ритуалы стали происходить гораздо чаще. При этом все, кого привозят по протекции Ковальчука, говорят то, что Ковальчуку выгодно.

В стране ключевые решения принимаются после консультаций с аферистами, бьющими в бубен. Кстати, пенсионная реформа была принята после очередного такого «совещания». При этом Путина свято верит во весь этот сатанинский маразм и управляет страной на основе «совещаний с духами».

Он уверен, что его противники в других странах ведут против него оккультную войну. В качестве примера подобной веры можно привести историю о том, как ФСБ якобы «перехватила у спецслужб США» данные о методах воздействия на Путина. Эти «данные» были переданы Путину, и он их воспринял очень серьезно.

Вот некоторые выписки из «перехваченной ФСБ информации», ставшей известной обитателям Кремля, цитата:

«14 декабря 2020 года, в день солнечного затмения 142 спроса, Магистры двух из 13 оккультных Орденов, проведут отдельный ритуал «тридцать три несчастья» из гримуара «кубок судьбы слепого короля», где он (кубок) будет символично разбит, как знак обозначения ушедшей удачи и везения.

В тот же час (GMT), жрецами «Черной веры» (Непал, Монголия) будет совершен обряд «кормления и привождения в гнев» эгрегора, рождённого ими в день солнечного затмения (137 сароса) 21 июня 2020 года».

После этого, обслуживающие шизофренические страхи Путина околокремлевские «специалисты» дале такое разъяснение «последствиям» вышеперечисленных ритуалов, цитата:

«Как известно, после 5 августа эгрегор сформировал очень сложные каскадные и кумулятивные эффекты, запустив тяжёлые и необратимые цепные реакции, изменив тем самым вектор основных тактических процессов: начиная от деформации сознания президента — всеобъемлющее уничтожение и поглощение ментального иммунитета, привело к тому, что он стал уязвимым не только на уровне появления новых психосоматических вызовов, но и сведя на нет, всю его многолетнюю и беспрестанную борьбу с текущими недугами и как результат — резкое ухудшение здоровья и заканчивая деструкцией идентичности, без возможности воплотить необходимые действия для возрождения и оживления значительно ослабевшей и пошатнувшейся веры в его парадигму удачи и вселенского везения, не только в массовом сознании, но и что самое опасное — в его ближайшем окружении».

Вот весь этот бред сивой кобылы, помноженный на шизофренические оккультные страхи Путина, сатанизм и чертовщина господствуют сегодня в Кремле и во всей агонизирующей России.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр