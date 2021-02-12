Сиквел «Ежика Соника» получил официальное название и логотип

Анонс сиквела «Еж Соник» состоялся еще в мае 2020 года, а на днях в сети появилось официальное название и логотип предстоящей картины. Фильм будет называться Sonic the Hedgehog 2, а украинские дистрибьюторы выпустят в кинотеатры под адаптированным названием «Еж Соник 2«.

Стоит заметить, что цифра «2» в логотипе содержит намек на появление в сиквеле лиса Тейлза — одного из главных соратников Соника. Его возможное участие в продолжении уже было анонсировано в сцене после титров первого фильма.

По слухам, другого знаменитого персонажа серии игр о Сонике, ехидну Наклза, предлагают озвучить звезде «Аквамена» Джейсону Момоа.

Премьера оригинального фильма состоялась зимой 2020 года. «Еж Соник» получил сдержанную критику, но достаточно неплохо показал себя в прокате, поэтому анонс продолжения был ожидаем.

История оригинала была построена вокруг антропоморфного ежа Соника (Бен Шварц), сбежавшего со своей родной планеты на Землю. Здесь он встретил полицейского Тома Ваковски (Джеймс Марсден). Вместе с ним Сонику пришлось противостоять доктору Роботнику (Джим Керри).

В сиквеле ожидается возвращение Бена Шварца в роли Соника и Джима Керри в роли доктора Роботника.

Премьера запланирована на 8 апреля 2022 года.