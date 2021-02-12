Россия готовится к новому «железному занавесу» и разрыву с ЕС

Россия готовится к новому «железному занавесу» и разрыву с ЕС — как сообщают источники в Кремле, такой вариант развития событий стоит на повестке дня одним из первых. Предполагается свернуть не только сотрудничество политическое, но и серьезным образом свернуть экономические программы на фоне усиления санкций.

Основная ставка кремлевского руководства будет на усиление силового блока внутри страны и наращивание армии.

Официально позицию Кремля в отношениях с Западом озвучили 11 февраля. Россия в отношениях с Брюсселем исходит «из готовности к разрыву отношений с Евросоюзом». Об этом предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеу на YouTube-канале «Соловьев Live». Фрагмент беседы приводится на сайте МИД.

На вопрос, идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом Лавров ответил так: «Исходим из того, что мы готовы». И уточнил: если еще раз РФ столкнется с тем, что вводятся создающие риски для экономики РФ санкции, как уже много раз было, то есть готовность к разрыву.

Накануне стало известно, что страны Евросоюза начали обсуждение возможных санкций против России из-за приговора Алексею Навальному.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, ни одно государство в составе ЕС не стало возражать против новых ограничительных мер.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз планирует обсудить новые антироссийские санкции и другие меры сдерживания. Ограничения будут рассматриваться на встрече глав МИД 22 февраля и на саммите глав государств ЕС в марте.