Похороненную заживо религиозную женщину успели спасти полицейские

В среду, 10 февраля, 50-летняя Гомти Дэви (Gomti Devi) собрала близких и объявила, что в преддверии Махашиваратри она увидела сон, в котором ей явился господь Шива. Чтобы ублажить божество, женщина попросила выкопать самадхи, в котором ее похоронят заживо.

Яму глубиной 1,2 метра вырыли на том месте, где Дэви часто делала пуджу. Женщина спустилась в могилу и села в позу для медитации, после чего ее засыпали грязью. Затем собравшиеся принялись бросать цветочные лепестки, повторять «бхаджан-китан» и делать пуджу перед ее самадхи.

Некоторые жители деревни, где жила Дэви, не одобряли ее затею и рассказали о ней в полиции. Представители власти прибыли на место происшествия спустя четыре часа после погребения. Они раскопали могилу, вытащили женщину, которая к тому времени была без сознания, и доставили ее в больницу.

Махашиваратри — праздник в честь бога Шивы. В 2021 году он будет отмечаться 11 марта. Самадхи — гробница с прахом святого или великого человека в индуизме. Часто становятся местом паломничества и поклонения. Пуджа — индуистский обряд почитания. Может сопровождаться подношением пищи, воскуриванием благовоний, омовением, исполнением танцев, священных гимнов и чтением мантр.