Певица Мария Максакова решила оставить сына на Украине 

В эфире передачи «Пусть говорят» оперная певица Мария Максакова рассказала о том, где и с кем находятся ее дети.

Звезда, недавно вернувшаяся из Украины для решения дел с недвижимостью в Москве, рассказала российской аудитории, что оставила сына Ваню в другой стране с няней. В Москве же у нее остаются 12-летняя дочь Люда и 16-летний сын Илья. Дети проживают со своим отцом, бывшим мужем певицы. Они остались с папой после развода Марии Максаковой и Владимира Тюрина.

Что касается младшего сына экс-депутата, то он был рожден в браке с Денисом Вороненковым. Вместе с супругом и сыном звезда отправилась на Украину в 2016 году. В эфире «Судьбы человека» Максакова рассказала, что ей «нравится» новое место проживания.