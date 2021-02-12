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Певица Мария Максакова решила оставить сына на Украине 

Певица Мария Максакова решила оставить сына на Украине
В эфире передачи «Пусть говорят»  оперная певица  Мария Максакова рассказала о том, где и с кем находятся ее дети.
Звезда, недавно вернувшаяся из Украины для решения дел с недвижимостью в Москве, рассказала российской аудитории, что оставила сына Ваню в другой стране с няней. В Москве же у нее остаются 12-летняя дочь Люда и 16-летний сын Илья. Дети проживают со своим отцом, бывшим мужем певицы. Они остались с папой после развода Марии Максаковой и Владимира Тюрина.
Что касается младшего сына экс-депутата, то он был рожден в браке с Денисом Вороненковым. Вместе с супругом и сыном звезда отправилась на Украину в 2016 году. В эфире «Судьбы человека» Максакова рассказала, что ей «нравится» новое место проживания.
12 февраля, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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