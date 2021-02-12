Педро Паскаль сыграет в экранизации игры «Одни из нас»

В актерском составе экранизации популярной игры «Одни из нас» произошло пополнение. Как стало известно изданию Variety, к проекту телеканала HBO присоединился Педро Паскаль, знакомый поклонникам сериалов «Игра престолов» и «Мандалорец». Актеру предстоит исполнить роли Джоэла.

Согласно мифологии игры, действие происходит в постапокалиптической реальности. Закаленный контрабандист Джоэл был нанят, чтобы тайно вывезти Элли из карантинной зоны. То, что изначально казалось ему довольно простым заданием, вскоре становится полным смертельных опасностей путешествием. Оба они должны пересечь США, оказывая друг другу поддержку, чтобы выжить.

Ранее было объявлено, что постановщиком пилота назначен российский режиссер Кантемир Балагов, автор нашумевшей драмы «Дылда». Курировать экранизацию в качестве продюсера намерен Крэйг Мазин, работавший над мини-сериалом «Чернобыль». Сценарий будет подготовлен в сотрудничестве с создателям оригинальной видеоигры Нилом Дракманном.