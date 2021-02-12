Netflix снимает фильм о знаменитой аферистке из России, которая вышла из тюрьмы

Вчера 30-летняя уроженка России Анна Сорокина, год назад заключенная в американскую тюрьму за многочисленные аферы и долги банкам и фешенебельным отелям на сумму более 200 тысяч долларов, была выпущена на свободу.

Изначально девушка должна была провести в тюрьме от 4 до 12 лет (после 4 лет в заключении Анна могла претендовать на замену реального срока на условный), однако в итоге суд досрочно освободил преступницу после ее прошения о помиловании. По сообщениям BBC, в ближайшее время Сорокину должны депортировать в Германию, где она прожила большую часть своей жизни.

Анна Сорокина

После выхода на свободу Анна Сорокина уже успела вернуться в соцсети. Девушка завела новый аккаунт в твиттере, где подшучивала на окружным прокурором Манхэттена, который посадил ее за решетку, а также просила своих фолловеров о донатах. К слову, довольно быстро Анна удалила эти сообщения. А вот в инстаграме девушка опубликовала новое черно-белое селфи, сделанное в постели, которое сопроводила ироничной подписью:

Тюрьма так утомительна. Вы даже себе не представляете.

В другом своем новом посте Анна сравнила себя с заключенным в тюрьму за сексуальные домогательства Харви Вайнштейном и другими «знаменитыми преступниками», пошутив, что таким, как они, незнакомцы обычно отправляют «фунты икры».

Чем же именно так прославилась Анна Сорокина? Девушка, которая в детстве вместе с семьей переехала в Германию, а после — в США, в период с 2016 по 2017 год присвоила деньги и получала разного рода услуги на сумму 200 с лишним тысяч долларов. Чтобы проворачивать эти аферы, Сорокина представлялась вымышленной фамилией Делви и выдавала себя за богатую наследницу из Германии с активами в 60 миллионов долларов. Она подделывала чеки, на которые получала кредиты у банков, а также брала взаймы деньги у своих друзей из нью-йоркской элиты. На эти средства Сорокиной удавалось жить в лучших отелях, путешествовать по миру на частных самолетах, покупать себе брендовую одежду, посещать модные вечеринки и давать щедрые чаевые.

Анна Сорокина (крайняя справа) с друзьями из светской тусовки

В 2017 году аферы Сорокиной вскрылись. Девушку арестовали в США, а через два года после этого признали виновной и приговорили к реальному тюремному сроку (от 4 до 12 лет), штрафу в 24 тысячи долларов и обязали возместить жертвам ущерб в размере 199 тысяч долларов. Прошлой осенью Анна подала прошение о помиловании, заявила, что сожалеет о содеянном, и попросила прощения. Просьба Сорокиной была удовлетворена.

Историей Анны уже заинтересовался стриминговый сервис Netflix, который собирается снять сериал о ее жизни. По сообщениям журнала Insider, компания уже заплатила Сорокиной 320 тысяч долларов за права. Большая часть этих денег пойдет на компенсации жертвам мошенничества девушки. К слову, Сорокина еще в тюрьме задумалась о том, как будет зарабатывать на жизнь после выхода за свободу, и еще там начала писать мемуары. В ближайших планах девушки также пойти изучать право и основать собственный инвестиционный фонд.

Не знаю, насколько реалистичны ее бизнес-идеи, но уверен, про Анну мы еще услышим не раз. Она способна на многое,

— рассказывал юрист Сорокиной The New York Times еще до выхода его подзащитной на свободу.