Меган Маркл выиграла в суде у британского таблоида по делу о нарушении конфиденциальности Вчера почти окончательно завершились судебные баталии 39-летней Меган Маркл с британским таблоидом Mail on Sunday по делу о нарушении конфиденциальности. Герцогиня выиграла иск о неприкосновенности частной жизни в Высоком суде Лондона. В своем заявлении герцогиня Сассекская поблагодарила 36-летнего мужа принца Гарри и мать Дорию Рэгланд за их поддержку, а также сказала, что она благодарна судам за то, что они привлекли холдинг Associated Newspapers и издание Mail on Sunday к ответственности «за их незаконную и бесчеловечную практику». Эта тактика не нова. На самом деле она слишком долго существует без последствий. Для них это игра. Для меня и многих других это настоящая жизнь, настоящие отношения и реальная драма. Ущерб, который они нанесли и продолжают наносить, очень велик. Миру нужны надежные, подтвержденные фактами, качественные новости. Mail on Sunday и его партнерские издания делают прямо противоположное. Мы все проигрываем, когда дезинформация продается лучше, чем правда, а нравственная эксплуатация — лучше, чем порядочность, и когда компании создают свою бизнес-модель, чтобы извлечь выгоду из людских страданий. Но на сегодняшний день, с этой всеобщей победой как в вопросе конфиденциальности, так и в области авторского права, мы все победили. Я разделяю эту победу с каждым из вас, потому что мы все заслуживаем справедливости и правды, мы все заслуживаем лучшего, — заявила Меган. Как отметил судья Марк Уорби, издание должно будет возместить Меган денежный ущерб, размер которого пока неизвестен. Напомним, что издание Mail on Sunday опубликовало на своих страницах отрывки из письма герцогини ее отцу Томасу, которое она написала в августе 2018 года. Меган подала на таблоид в суд за нарушение авторских прав, ее частной жизни и закона о защите данных. Как отметил судья, у Меган было «разумное ожидание, что содержание письма останется конфиденциальным». Он также постановил, что Mail on Sunday нарушило авторские права на письмо, оставив открытым только вопрос о том, была ли герцогиня Сассекская единственным владельцем авторских прав или могла быть соавтором. Впрочем, решение этого вопроса, которое будет вынесено 2 марта, по его словам, повлияет только на размер денежной компенсации. Меган Маркл с отцом ТомасомНапомним, что письмо отцу Меган Маркл написала через несколько месяцев после своей свадьбы с принцем Гарри, на которой Томас Маркл не присутствовал. В нем она спрашивала отца, почему он выставил их отношения на публику вместо того, чтобы поговорить с ней напрямую, и попросила его не общаться с прессой и не клеветать на нее. С отцом Меган Маркл отношения так и не наладила.