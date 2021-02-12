Хедж-фонды засомневались в ставках на падение доллара

(Блумберг) — Ставки на снижение доллара были одной из самых популярных торговых макроидей в преддверии 2021 года. Но после трудного для «медведей» начала года многие задаются вопросом о том, не слишком ли быстро они списали американскую валюту со счетов.

Аргумент был простым: на фоне широкоохватного восстановления глобальной экономики благодаря вакцинам и увеличения дефицита США, связанного со стимулами, инвесторы должны будут отдавать предпочтение активам за пределами этой страны, что приведет к дальнейшему снижению доллара после ослабления на 5% в прошлом году. Вместо этого сравнительно успешная вакцинация в США и признаки того, что дополнительные государственные расходы скорее поддержат национальную экономику, чем окажут на нее давление из-за долгового бремени, заставили трейдеров сменить курс. Это способствовало росту процентных ставок, повысило привлекательность инвестиций в США и подогрело покупки американской валюты в этом году.

Конечно, сложно сказать, чем все обернется дальше, но рынки начинают осознавать, что страна, или, по крайней мере, ее экономика вновь может оказаться на особом положении, и Bank of America Corp. отметил ранее на этой неделе «американскую исключительность», прогнозируя дальнейший рост доллара. Учитывая преимущества, которыми пользуются США за счет своей уникальной роли в глобальной финансовой системе, что позволяет национальной валюте показывать хорошую динамику и когда страна опережает мир по темпам роста, и когда все переживают глобальный кризис, у доллара есть шанс опровергнуть прогнозы пессимистов и завершить год укреплением.

Поддержка для экономики

«Все более ясно, что экономический рост США в 2021 году получит поддержку от монетарных и бюджетных стимулов, которые сейчас готовятся, и масштаб бюджетных стимулов, вероятно, будет на порядок больше, чем в остальном развитом мире, — говорит Эд Аль-Хуссейни, аналитик по процентным ставкам и валютам в Columbia Threadneedle, компания которого курирует активы на $547 миллиардов. — Все это позитивно для доллара».

Insight Investment, управляющая активами примерно на $1 триллион, с середины 2020 года занимает короткую позицию по доллару и ожидает, что он останется под давлением на фоне ускорения глобального экономического роста. Однако в последнее время топ-менеджеры компании начали задаваться вопросом, не пора ли «завязать с этим и занять нейтральную позицию», говорит инвестиционный директор по Северной Америке Алекс Верауде.

Одна только вынужденная ликвидация коротких позиций уже могла бы поддержать ралли доллара в краткосрочной перспективе. Управляющие компании сократили «медвежьи» ставки максимально за четыре месяца на прошлой неделе, согласно данным Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами, однако их нетто-позиция все еще остается короткой.