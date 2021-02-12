Педро Паскаль сыграет в экранизации игры «Одни из нас» Нью-Йоркская электростанция занялась майнингом биткоинов и теперь зарабатывает $50 тыс. в сутки » GitHub «закопал» в Арктике 21 ТБ данных на случай природных катастроф или ядерной войны За многие годы человечество накопило огромное количество знаний, которые нуждаются в надежном хранении на случай природных катастроф или ядерной войны. Значительный прогресс в создании «вечных» информационных хранилищ сделан крупнейшим хостинговым сервисом IT-проектов GitHub, приобретенным недавно корпорацией Microsoft. В хранилище расположенное в Арктике заложена очередная «порция» интеллектуального наследия в объеме 21 ТБ, записанная на 186 пленочных катушках piqlFilm от компании Piql AS из Норвегии.



Впервые проект хранилища способного выдержать ядерные удары или глобальные природные катастрофы, был анонсирован в прошлом году. Уже к началу зимы главой GitHub лично в хранилище были доставлены пленки с исходными кодами ОС Linux и Android и 6000 open-source приложений. Символично, что во время экспедиции на Шпицберген, где и разместилось хранилище, руководителю компании позвонила супруга и сообщила, что их дом в Калифорнии уничтожен лесным пожаром. В конце прошлого года в арктическое хранение также попал архив Ватикана, база данных о недвижимости в Бразилии, фильмотека с итальянскими кинофильмами и рецепт бургера от неизвестного шеф-повара.



Географически хранилище GitHub расположено на дальнем севере, на острове Шпицберген в отработавшей ресурсы угольной шахте. На глубине около 250 метров размещается обыкновенный металлический шкаф, в котором и будут находиться пластиковые капсулы с микропленкой, просмотр информации с которой не требует электричества или серверов. Считывать данные можно при помощи обыкновенной лупы. Пленка прочная и защищена специальным покрытием из оксида железа. В условиях пониженной влажности, низких температур и малого количества кислорода пленка должна сохраниться свыше 1000 лет.



В этом году закладку в хранилище планировалось осуществить в феврале месяце, но глобальная пандемия коронавируса изменила планы GitHub, и пополнение тысячелетней базы данных состоялось 8 июля. В хранилище поместили 186 катушек пленки piqlFilm, на которых содержится 21 ТБ данных.



В хранилище также находится руководство, расшифровывающее все сведения о каждом из проектов, а также поясняющее каким образом можно восстановить данные. На катушках содержится история технологического развития, разъясняются основы информатики, методы вычислений и разработки исходных кодов. Все проекты находящиеся в арктическом архиве GitHub, отмечаются на сайте компании фразой «Arctic Code Vault Contributor».