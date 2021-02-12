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Флоренс Пью станет роботом-убийцей в новом фильме от Apple

Флоренс Пью станет роботом-убийцей в новом фильме от Apple

Флоренс Пью получила главную роль в фантастическом фильме «Долли», который разрабатывает Apple. Картина пока что не получила зелёный свет, так как она требует доработки сценария и режиссёра, но проект уже заинтересовал несколько потенциальных студий.

Сценарием займутся Ванесса Тейлор («Форма воды») и Дрю Пирс («Железный человек 3»).

Известно, что сюжет развернётся вокруг робота, которая убивает свою владелицу. В итоге она публично заявляет, что является невиновной, и требует адвоката. Ленту описывают как смесь судебной драмы и научной фантастики. В основе сюжета лежит одноимённый рассказ Элизабет Беар.

Другие подробности пока не раскрываются.

В ближайшем времени Флоренс Пью можно будет увидеть в фильме Marvel «Чёрная Вдова».

12 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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