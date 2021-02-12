ДиКаприо переделал свой пляжный особняк в стиле «Титаника» (фото)

Дизайнер Меган Уивер, которая работала с голливудским актером Леонардо ДиКаприо в 90-х, рассказала, что однажды ей довелось остановиться в пляжном доме артиста в Малибу. И оказалось, весь его особняк – от ванных комнат до спален – был оборудован мерчем «Титаника».

Так, по словам женщины, таким образом ДиКаприо захотел отдать дань уважения фильму, который сделал его знаменитым.

«Когда я работала на Лео, его мама была такой милой, что разрешила мне остаться в его пляжном домике в Малибу на выходные. Я тогда встречалась на расстоянии с канадцем, и он приехал повидаться. Я не сказала ему, куда мы идем, и вдруг мы заходим в этот пляжный домик, и все вокруг оказывается сплошным «Титаником». Полотенца с «Титаником», плакаты с «Титаником» – «Титаник» повсюду», – рассказала Меган.

Напомним, что ДиКаприо приобрел особняк рядом с пляжем в Малибу в 2002 году. Такая покупка обошлась актеру в $6 млн. Однако эти апартаменты Леонардо посещал редко, поэтому в 2012 году дом был сдан в аренду. В 2014 году особняк продали за $17 млн.

На данный момент Леонардо ДиКаприо владеет особняком в Лос-Анджелесе стоимостью $700 тысяч. Общая площадь дома достигает 330 кв.м, там есть все необходимое для жизни.

Интерьер дома выполнен в марокканском стиле. Кроме спален в жилище находятся просторные холл, кухня с настоящей печью, лифт и бассейн. На территории располагаются фонтаны и пруд, а также многочисленные тропические деревья.

Кроме особняка в Лос-Анджелесе у актера есть и другая недвижимость. Огромный дом общей площадью 430 кв. м был куплен у популярного продюсера и композитора Ричарда Мелвилла Холла, известного как Moby. Новый особняк, построенный в 20 веке, обошелся Ди Каприо почти в $5 млн.

Этот дом соответствует всем английским традициям. В нем есть большая библиотека, спортивный зал, бассейн, сад, пять спален и восемь ванных комнат. Интерьер был выполнен в спокойных, светлых тонах.

Кроме того, у звезды есть резиденция в Палм-Спрингс. Гостиная украшена дизайнерскими атрибутами интерьера. Спальни с большим количеством зеркал выполнены в классическом стиле. В этом доме ДиКаприо бывает крайне редко, поэтому особняк сдается в аренду.