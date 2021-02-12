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Даша Астафьева поделилась новыми снимками

Даша Астафьева поделилась новыми снимками

На одном из кадров 35-летняя певица предстала в леопардовом слитном купальнике с глубоким декольте.

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась новыми фотографиями. Снимки она опубликовала в Instagram.

На двух кадрах певица стоит на фоне заснеженного горного пейзажа. Даша одета в серый костюм, а на голове у нее повязан теплый платок розового цвета.

На другом фото красотка позирует в бане в леопардовом слитном купальнике с глубоким декольте. На голове у Даши полотенце.

«Эскапизм — мое новое хобби. Знакомство со страной, с теплыми ее уголками», — подписала снимок Астафьева.

Публикация Даши собрала более 10 тысяч лайков и много приятных комментариев от поклонников.

 

12 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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