Даша Астафьева поделилась новыми снимками

На одном из кадров 35-летняя певица предстала в леопардовом слитном купальнике с глубоким декольте.

Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась новыми фотографиями. Снимки она опубликовала в Instagram.

На двух кадрах певица стоит на фоне заснеженного горного пейзажа. Даша одета в серый костюм, а на голове у нее повязан теплый платок розового цвета.

На другом фото красотка позирует в бане в леопардовом слитном купальнике с глубоким декольте. На голове у Даши полотенце.

«Эскапизм — мое новое хобби. Знакомство со страной, с теплыми ее уголками», — подписала снимок Астафьева.

Публикация Даши собрала более 10 тысяч лайков и много приятных комментариев от поклонников.