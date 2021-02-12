Даша Астафьева поделилась новыми снимками

На одном из кадров 35-летняя певица предстала в леопардовом слитном купальнике с глубоким декольте.
Украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась новыми фотографиями. Снимки она опубликовала в Instagram.
На двух кадрах певица стоит на фоне заснеженного горного пейзажа. Даша одета в серый костюм, а на голове у нее повязан теплый платок розового цвета.
На другом фото красотка позирует в бане в леопардовом слитном купальнике с глубоким декольте. На голове у Даши полотенце.
«Эскапизм — мое новое хобби. Знакомство со страной, с теплыми ее уголками», — подписала снимок Астафьева.
Публикация Даши собрала более 10 тысяч лайков и много приятных комментариев от поклонников.
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