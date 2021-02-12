Нью-Йоркская электростанция занялась майнингом биткоинов и теперь зарабатывает $50 тыс. в сутки Мозговые чипы от Илона Маска позволят прослушивать музыку » Canon позволила делать фотографии с реального спутника всем желающим Компания Canon не стала привозить на выставку CES 2021 новые камеры – вместо этого она открыла всем желающим доступ к уже существующей орбитальной камере. Она расположена на борту спутника CE-SAT-1, который кружит над землей с 2017 года. При помощи интерактивного сайта пользователи могут самостоятельно делать фотографии разных уголков планеты.



Спутник имеет размеры винного бочонка и летает на высоте 600 км. На его борту стоит модифицированная камера EOS 5D Mark III с 40-сантиметровым зеркальным объективом 3720 мм, сконструированная по оптической системе Максутова-Кассегрена. Максимальное разрешение достигает 1561х847 для кадра участка поверхности в 4,5х3 км, что весьма велико – у предыдущего рекордсмена, спутника WorldView-4, оно втрое меньше.



Увы, работа ведется не в реальном времени, вместо этого можно делать кадры на заранее отснятых массивах снимков поверхности планеты. Это обусловлено экономической моделью проекта – спутник очень дешев, не имеет механизмов корректировки полета и работает фактически в пассивном режиме. Но это лишь первый шаг, в Canon планируют к 2030-му выстроить новый бизнес в этом сегменте совокупной стоимостью в миллиард долларов. Правда, другой спутник CE-SAT-1B был потерян во время запуска ракеты Electron от RocketLab прошлым летом, так что проект несколько затормозился.