Бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру внезапно поздравил ее с днем рождения

Со своими бывшими возлюбленными Дженнифер Энистон сохранила прекрасные отношения и почти со всеми из них продолжает общаться и видеться и после расставания. Вчера актриса отмечала день рождения — ей исполнилось 52 года, и в числе поздравивших именинницу оказался ее 49-летний экс-супруг Джастин Теру. Он поделился в инстаграме снимком Джен и пожелал ей счастливого дня рождения.

В своем коротком послании он также признался ей в любви, воспользовавшись смайлом в виде сердца, и в очередной раз обратился к ней не по имени, а по прозвищу на букву B, полностью которое так и не рассекретил.

Поздравили Энистон в соцсетях также и ее коллеги и подруги Кортни Кокс и Риз Уизерспун. Звезда сериала «Друзья» поделилась архивными снимками с виновницей торжества и призналась, что уже даже не помнит, как давно они знакомы.

Кортни Кокс с дочерью Коко и Дженнифер Энистон

С днем рождения, Дженни Луиза! Мы так давно знакомы, что я даже не помню, почему я называю тебя так. Я люблю тебя!

— написала она.

Уизерспун, вместе с которой Энистон сейчас работает над вторым сезоном сериала «Утреннее шоу», призналась, что для нее большая радость смеяться и работать вместе с Дженнифер каждый день.

Нам всегда удается найти время, чтобы поговорить и посмеяться над любой темой. И это просто одна из причин, почему мне так повезло, что я знаю тебя не только на экране, но и за его пределами. Поздравляю тебя, моя смешная, любящая и талантливая подруга,

— написала Риз.

А вот поздравил ли Джен с днем рождения ее экс-супруг Брэд Питт, неизвестно — в соцсетях актера нет. Однако, поскольку в последние несколько лет между ними установились теплые отношения, о дне рождения бывшей жены он наверняка не забыл.