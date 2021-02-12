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Бритни Спирс впервые прокомментировала скандальный фильм о своей жизни

Бритни Спирс впервые прокомментировала скандальный фильм о своей жизни

Поп-певица Бритни Спирс опубликовала в Twitter пост, который поклонники и СМИ расценили как комментарий по поводу скандального документального фильма Framing Britney Spears.

В ленте рассказывается о пути артистки к мировой известности и установки ее отцом опеки над ней в 2008 году.

«У каждого есть своя история, а также свой взгляд на чужие истории!!!! У каждого своя отличная, яркая и прекрасная жизнь!!! Помните, чтобы мы не думали, что знаем о чьей-то жизни, это ничто по сравнению с настоящим человеком, который остается за кадром!!!!» — написала исполнительница.

Документальный фильм Framing Britney Spears, спродюсированный газетой The New York Times, вышел на платформе Hulu 5 февраля. В картине также рассказывается о журналистской травле, которой Бритни Спирс подверглась на пике славы.

12 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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