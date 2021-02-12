6 звезд Голливуда, которых поначалу считали «гадкими утятами» и не хотели снимать

Красота — великая сила. Хорошеньким девушкам легче добиться успеха. Но вот как быть, если актрису не провожают восхищенные взгляды, да и параметры фигуры далеки от стандартов 90*60*90? Тут необходим симбиоз нескольких личностных качеств: таланта, настойчивости и веры в счастливую звезду. Наши сегодняшние герои в молодые годы были гадкими утятами кинобизнеса, зато по истечении некоторого времени нашлись люди, которые поверили в них. И сейчас эти актёры являются обладателями престижных премий в мире киноискусства, а их гонорары исчисляется миллионами.

Мэрил Стрип

Мерил Стрип

В начале карьере Мерил Стрип с трудом получала даже маленькие роли — большинство режиссеров считали её слишком полненькой и не особенно красивой. Со всех сторон девушка слышала, что при таких параметрах ей не место в кинематографе. Дошло до того что и сама Мэрил перестала верить в свою удачную кинокарьеру, ведь все вокруг заостряли внимание на красоте, а не на интеллекте.

Однажды с ней произошел показательный случай. Она пришла на кастинг для фильма «Кинг-Конг». Продюсер проекта Дино Де Лаурентис, чтоб не смущать девушку, на итальянском языке сказал своему сыну, что Мэрил похожа на поросёнка. Ему было невдомек, что начинающей актрисе знаком этот язык. Острая на слова девушка ответила, что ей очень жаль разочаровывать таких джентльменов.

Как любой подросток, Мэрил в молодые годы также страдала от комплексов, но при этом никогда не считала, что строить карьеру необходимо исключительно только на внешних данных. Ведь красота недолговечна, а талант и эрудиция впоследствии обязательно пригодятся. И она оказалась полностью права. Сейчас Мэрил Стрип — одна из известных драматических актрис, в её багаже три «Оскара»» и 8 наград «Золотой глобус».

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Независимый характер Дженнифер проявляется во многом. Она не единожды заявляла о том, что никогда не будет слепо следовать традициям сегодняшний моды, что не приемлет сегодняшние стандарты красоты, поэтому никогда не станет в угоду публике изнурять себя диетами и тренировками. Она считает глупым жить в угоду другим людям и отказывать себе в желании быть счастливой. Поэтому периодически папарацци застают девушку в обычных джинсах и свитере размера оверсайз, совершенно без макияжа, которая сама делает покупки в близлежащем к дому супермаркете.

Первые шаги в актерской карьере Дженнифер тоже давались нелегко. Режиссеры также старались заставить похудеть полненькую девушку. Об этом она даже поделилась на вручении премии «Оскар». Она рассказала, что однажды для наглядности менеджеры по кастингу попросили её раздеться и стать в один ряд с очень худыми претендентками на роль. Несмотря на унижение, девушка осталась верна своим принципам и стала известной актрисой.

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер

Черноглазая, маленькая и угловатая девушка столкнулась с насмешками по поводу собственной внешности ещё в школе. Чтобы побороть неуверенность и доказать всем, что она чего-то стоит, Вайнона стала посещать курсы актёрского мастерства в Американском театре-консерватории в Сан-Франциско. С помощью сцены Вайнона надеялась добиться успеха и прославиться.

Однако знаменитые режиссеры думали иначе. Внешность девушки не соответствовала принятым канонам красоты, поэтому по первой ей доверяли лишь роли подростков. Один из таких фильмов «Смертельное впечатление» напомнил актрисе её школьные годы, а заодно и помог прославиться. Однажды после премьеры к Вайноне подошла поклонница и попросила автограф. По иронии судьбы это была как раз одна из тех девчонок, которые в школьные годы избили актрису. Она не узнала в изменившейся Вайноне Райдер девочку с именем Уинона Лора Горовиц. «Автограф я ей дала, а потом послала к чёртовой матери» — поделилась актриса.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет

Кейт тоже в детстве натерпелась от сверстников. Маленькой и толстенькой трудно выбиться в кумиры, поэтому девушка в основном получала роли не уверенных в себе особ. Но со временем режиссёрам удалось поверить в её талант и доверять более перспективные роли. К тому же, сама Кейт поняла, что для успеха совсем не обязательно обладать худым телом — важно любить себя такой, как ты есть, превращая свои маленькие недостатки в достоинства.

Звезда «Титаника» потом рассказывала поклонникам, что в момент славы совсем не думаешь о своих комплексах. А сейчас её гордостью стала не только успешная кинокарьера, но и тот факт, что она является дважды мамой. И актриса считает, что для женщины, самостоятельно родившей детей, она очень хорошо выглядит. Ведь неверно сравнивать параметры её тела с размерами тощих моделей.

Хилари Суэнк

Хилари Суэнк

Её внешность совсем не соответствует классическим представлениям о красоте. Слишком крупные черты её лица часто отпугивали режиссеров. Однако для роли трансгендера в криминальной драме «Парни не плачут» нужна была не смазливая девчонка, а именно хорошая талантливая актриса.

Режиссёр Кимберли Пирс усмотрел в Хилари именно ту, которая сможет искренне и достоверно сыграть эту роль. В результате фильм включён в Национальный реестр, а Суэнк получила заветный «Оскар» и ещё множество премий и номинаций. Эта история ещё раз доказывает, что для успеха важна не красота, а мастерство.

Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч

Несмотря на то, что Бенедикт является прямым потоком короля Ричарда III, нельзя назвать его лицо образцом мужской красоты. Да и сам актёр со свойственным английскому джентльмену юмором предположил, что если его посадить рядом со знаменитыми красавчиками Джорджем Клуни и Брэдом Питтом, то вряд ли девушки обратят на него внимание. По его мнению, его лицо — это смесь морды выдры и ещё чего-то, что люди считают образцовым и привлекательным. Поэтому молодой человек не стал делать ставку на внешние данные, а занялся образованием. Помимо престижных школ, Бенедикт окончил Манчестерский университет и Лондонскую академию.

Для роли Шерлока из одноимённого сериала предполагалось подобрать актёра с привлекательной внешностью. Однако в результате создатели сериала отдали предпочтение именно этому актёру. Бенедикт прославился к этому времени за отличную способность перевоплощаться, понимая самую суть своих героев. Поэтому нам, привыкшим к советскому Шерлоку — Василию Ливанову, поначалу было странно видеть знаменитого детектива в таком прочтении.

Однако талант и мастерство этого актёра сделали его Шерлока одним из самых любимых киногероев современности. А за невероятное трудолюбие и терпение этого британского актёра признали режиссеры и продюсеры по всему миру. На сегодняшний день помимо множества премий и наград, Бенедикт Камбербэтч является ещё и президентом Лондонской академии музыкального и драматического искусства.