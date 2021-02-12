12 фильмов, которые рассмешат каждого — что посмотреть

Перед выходными все больше хочется найти замечательную комедию и расслабиться после рабочей недели. И в этом Голливуд может порадовать киноманов, ведь каждый может найти замечательный фильм под свое настроение и предпочтения.

В подборку вошли как романтические комедии, так и курьезные ленты о дружбе, семейных отношениях или захватывающие приключения киногероев. Поэтому уверены, что каждый киноман сможет выбрать идеальные фильмы на выходные, которые развеселят и, возможно, доведут до слез забавными ситуациями.

«Моя собака Идиот»

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,2

У каждого хоть раз в жизни наступал кризис, когда все идет наперекосяк. Так и у писателя Анри произошло. Мужчина не может написать запланированную книгу из-за нехватки вдохновения. А тут еще и в семье проблемы, ведь Анри не может найти общий язык с женой и винит во всем своих взрослых детей. И когда, казалось бы, хуже быть не может, в жизни главного героя появляется бездомный пес, который может кардинально изменить будни писателя.

Зрители увидят не только курьезные приключения Анри в фильме «Моя собака Идиот», но и особую дружбу, которая есть между животным и человеком.

«Девушка моего лучшего друга»

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 5,9

Если же вы в настроении посмотреть романтическую комедию, тогда «Девушка моего лучшего друга» может стать отличным выбором.

По сюжету, красавец Танк имеет необычную работу. Его нанимают брошенные ребята, которые стремятся вернуть своих любимых. А работает все просто: после ужасного свидания с Танком девушки переосмысливают прежние отношения и думают, что они не были уже такими плохими. И в этом деле главный герой просто профессионал, пока в его жизни не появляется Алексис. Что же выбрать Танку: любовь или помощь лучшему другу?

«Виолет и Дейзи»

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,1

Но если ваши друзья не в восторге от типичных американских комедий, предложите фильм «Виолет и Дейзи». Этот комедийный боевик понравится любителям экшна, ведь главные героини – профессиональные наемницы, которые берутся за сложное дело и при отказе могут сами стать мишенями киллеров. Кроме того, девушки вынуждены будут сделать переоценку своей работы и вообще жизни.

«Астерикс на Олимпийских играх»

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 5,2

Пожалуй, не найдется любителя мультфильмов, который бы не знал, кто такие Астерикс и Обеликс. После огромного успеха анимационных лент в Европе отсняли серию фильмов об этих персонажах. Один из них – «Астерикс на Олимпийских играх».

По сюжету франшизы, Галлия оказалась в составе Римской империи. И только одно небольшое село с легкостью сопротивляется вооруженным воинам и самому Юлию Цезарю с его захватническими стратегиями. А секрет их в зелье, которое дарует даже самым молодым галлам суперсилу. В фильме «Астерикс на Олимпийских играх» главные герои будут помогать односельчанину Полюбвиксу, который взаимно влюблен в принцессу. Девушка должна выйти замуж за сына Цезаря, а чтобы оттянуть этот момент, обещает пойти к алтарю с победителем знаменитых соревнований. Поэтому романтические приключения в сочетании с юмором зрителям гарантированы.

«Мальчишник в Вегасе»

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 7,7

Но если вы хотите 2 часа хохотать с замечательной комедии, лучшего фильма для просмотра с друзьями, чем «Мальчишник в Вегасе», не найти. Здесь есть все: огромные приключения, курьезные ситуации, романтическая линия и сюжет, который невозможно предсказать до конца. А что может произойти с мужчинами, которые приехали развлечься в Лас-Вегас – увидите в замечательной комедии.

А уже после просмотра ленты можно похрустеть чипсами Lay’s и вспомнить собственные курьезные истории. Не сомневаемся, что в вашей компании друзей их много.

«Старперцы»

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 6,6

Для всех поклонников «Мальчишника в Вегасе» Голливуд предлагает пересмотреть альтернативную историю. В центре фильма «Старперцы» окажутся друзья уже пенсионного возраста, которые собрались в Лас-Вегас на свадьбу своего собрата. Невеста годится ему в внучки, что уже будет вызывать улыбку у зрителей. Но еще больше приключений на главных героев ждет в самом городе, который кардинально изменился со времен их молодости.

Но если сюжет комедии вас не покорил, тогда представьте себе тандем Роберта Де Ниро, Майкла Дугласа, Моргана Фримана и Кевина Клайна – эти «Старперцы» смогут рассмешить каждого.

«Элитное общество»

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 5,6

Как развлечься в Голливуде? Группа подростков нашла идеальный и совсем незаконный способ. Школьники попадают в элитные квартиры кинозвезд или светских львиц и забирают украшения, деньги или дизайнерские наряды. И вот когда уже собралась немалая сумма, останавливаться главные герои не намерены. А это, по классике жанра, непременно приведет к драматическим и забавным перипетиям

«Шпион, который меня бросил»

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,0

Для киновечера с подругами можно выбрать комедию «Шпион, который меня бросил». После просмотра ленты, убеждены, любые разрывы отношений не будут казаться катастрофой.

По сюжету комедии, Одри приходит в себя после смерти своего бойфренда. Оказалось, что мужчина был шпионом и не успел завершить свою миссию. Поэтому отчаянные подруги Одри и Морган отправляются в Европу, где оказываются в эпицентре международного заговора. Невольно девушки сами становятся шпионками и теперь вынуждены бежать от убийц, идущих по их следам.

В этой ленте сыграли сразу 2 актрисы с украинскими корнями – Мила Кунис и Иванна Сахно, что является убедительным аргументом для просмотра этой ленты.

«Стажер»

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,1

Великолепная итальянская комедия расскажет о парне Антонио, который работает на влиятельного адвоката Тоти. Стажер увлекается своим работодателем, а потому готов выполнить любую просьбу. И у босса есть необычная прихоть: он просит Антонио жениться на его аргентинской любовнице, чтобы девушку не депортировали из страны. Что же, без курьезов здесь не обойдется.

А после просмотра комедии «Стажер», убеждены, все друзья вспомнят, какие же необычные поручения и забавные ситуации были на их работе. Поэтому хороший вечер со смехом вам гарантирован.

«Бешеные каникулы»

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

Наверное, каждый имеет свой аккаунт на сайте знакомств. Вот и Марион – красавица, которой немного за 30 – развлекается там, как может. Очередное свидание с незнакомцем Беном разжигает в ней чувства, поэтому девушка без колебаний отправляется с ним в совместный отпуск. И что это было очень поспешное решение, парочка понимает уже с первого дня путешествия.

«Джуманджи: Следующий уровень»

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Увлекательное путешествие в видеоигру – это безупречная идея для фильма, который непременно понравится всем друзьям. В центре событий – школьники, которые попадают в виртуальную реальность «Джуманджи». Но с момента предыдущего их путешествия правила игры изменились, поэтому, чтобы спасти приятеля, главным героям придется вновь познавать неизведанные уголки и возможности виртуальной игры.

«Запретная кухня»

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,2

А завершает подборку комедий фильм «Запретная кухня». В центре сюжета – 12-летний Эйб, который растет в еврейско-арабской семье. Его родственники не могут наладить общение, поэтому при каждой встрече то и делают, что ссорятся. Чтобы восстановить отношения, Эйб решает научиться готовить, чтобы ужином объединить всех. Но кулинария – вещь не простая, а примирение взрослых – еще труднее, чем думал мальчик.