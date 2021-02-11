Звезда TikTok Дажария Шаффер умерла в возрасте 18 лет

18-летняя Дажария Шаффер, известная в социальной сети TikTok под ником Dee, покончила с собой. Отец девушки Джозеф Сантьяго подтвердил смерть своей дочери, опубликовав видео в социальной сети.

Я просто хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. К сожалению, ее больше нет с нами, и она отправилась в лучшее место,

— сказал он.

На странице GoFundMe, которую создал отец Дажарии, он сказал, что его дочь умерла в понедельник, и предположил, что она боролась с психическим расстройством.

Моя дочь Дажария так рано покинула нас, и ангелы позвали ее улететь вместе с ними. Она была моей маленькой лучшей подругой, и я не был готов похоронить своего ребенка. Она была так счастлива и всегда радовалась, когда я возвращался домой. Жаль только, что она не рассказала мне о своем стрессе и мыслях о самоубийстве. Мы могли бы вместе с этим справиться,

— написал он.

Дажария Шаффер

Мама девушки Дженнифер Шаффер тоже написала эмоциональный пост в своем фейсбуке.

Мое сердце разбито. Я не могу поверить, что тебя больше нет. Я бы хотела дождаться тебя, чтобы ты сказала, что это был розыгрыш, но это не так. Я хотела бы умереть вместо тебя, мой ангел,

— написала она.

У Дажарии, которая вместе с семьей жила в городе Батон-Руж, штат Луизиана, более 1,6 миллиона подписчиков в TikTok, а также десятки тысяч фолловеров в Instagram и на YouTube. В понедельник в своем инстаграме она опубликовала серию видеороликов с комментарием, что это ее последний пост. В них она танцует под песню певицы Кери Хилсон.