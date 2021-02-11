Вооружение снайперов Армии Оброны Израиля

M24 — американская снайперская винтовка калибра 7,62 мм, с оптическим прицелом и футлярами, созданная на основе Remington 700.Является основным оружием снайперов ЦАХАЛа. М24 имеет ствол из нержавеющей стали длиной 609 мм, специально обработанный для стрельбы снайперскими боеприпасами М118SB калибра 7,62 мм НАТО. Ствол имеет разработанную Ремингтоном сверловку 5R, имеющую 5 нарезов со скруглёнными краями (для уменьшения трения). Шаг нарезов — 1 оборот на 286 мм. Затыльник приклада регулируется на длину 69 мм вперед-назад, для подстройки под любого стрелка. Прицел Leupold-Stewens M3 Ultra имеет фиксированную кратность 10x или 12x[1], шкалу для определения дальности и компенсатор для учёта снижения траектории пули. Винтовка предназначена для использования снайперских патронов М118SB. Прицельные приспособления рассчитаны на патрон М118SB. Использование других патронов калибра 7,62 мм НАТО требует перепристрелки оружия[2].Прицельная дальность до 800 метров. Ствол винтовки рассчитан на 5000 выстрелов. Гарантируется, что кучность стрельбы при этом не будет превышать первоначальную более чем в 2 раза

Винтовка SR-25 была разработана Юджином Стонером (одним из создателей винтовки Ar-15 / M16) в начале 1990х годов, когда он сотрудничал с американской компанией Knight’s Armaments Co. В основу винтовки SR-25 (Stoner Rifle model 25) легла конструкция винтовки Ar-15, модифицированная под патрон 7.62х51.

Принята на вооружение ЦАХАЛ в начале 2000-х.Основное назначение винтовок SR-25 — прицельный огонь по живой силе противника на дальностях до 800 метров.Используется в основном в спецподразделениях.

«Барак»



HS Precision Pro 2000 HTR (Heavy Tactical Rifle) или «Барак» — снайперская винтовка.

Была разработана фирмой «H-S Precision, Inc» на базе винтовки М24. Винтовка имеет продольноскользящий затвор, канал ствола при выстреле запирается поворотом затвора с постановкой его на боевые выступы.

Ствол — тяжелый, изготовлен из нержавеющей стали, с продольным рифлением для его облегчения.

Питание оружия осуществляется из отъемного магазина. Магазин рассчитан на 4 патрона для патронов калибра 308 Win. (7,62х51 мм) или на три патрона калибров 300 Win Mag, 338 Lapua.

Приклад и ложа выполнены из прочного пластика, стандартным цветом для которого является черный, но на заказ возможно изготовление из другого цвета.

Под ложей, в передней её части, расположено крепление для установки сошек.

Приклад и щека приклада регулируемые.

Прицел у винтовки только оптический, кольца для его крепления расположены сверху на ствольной коробке.

Все металлические части снайперской винтовки HS Precision Pro 2000 HTR покрыты черным тефлоном, для избежания бликов и отсветов.

Принята в начале 21 века на вооружение снайперов пехотных подразделений Армии Обороны Израиля.

Barrett M82A1



Крупнокалиберная снайперская винтовка M82 была создана бывшим офицером правоохранительных органов, 28 летним американцем Ронни Барреттом. Изобретатель самоучка сконструировал первый рабочий вариант винтовки у себя в полуподвальной гаражной мастерской в 1982 году (отсюда собственно и название M82).

После безуспешных попыток продать свою конструкцию винтовки нескольким всемирно известным оружейным компаниям, таким как Winchester и Fabrique National, Ронни Барретт начинает заниматься мелкосерийной сборкой и продажей винтовки на внутреннем рынке США и к 1986 году основывает фирму «Barrett Firearms Manufacturing, Inc.» для выпуска своей винтовки, к тому моменту слегка модернизированной и получившей обозначение М82А1, а в 1987 году Барретт получает патент на его изобретение.

Основным назначением антиматериальной винтовки серии Barrett M82 является уничтожение материальных средств и боевой техники противника, включая автомобили, кабины связи и радиолокаторов, самолеты и вертолеты на стоянках. Другой их важной ролью является уничтожение неразорвавшихся боеприпасов с безопасного расстояния.

Barrett M82A1 получила в американской армии обозначение как SASR -«Special Applications Scoped Rifle» т.е. «винтовка специального назначения с оптическим прицелом».

С начала серийного производства винтовка Barrett M82 несколько раз модифицировалась:

Barrett M82A1 — первая модификация известная под названием «Light Fifty». Данная модель появилась в 1986 году и имела несколько незначительных модификаций в конструкции. Именно на М82А1 были введены характерные для всех Барреттов дульные компенсаторы.

McMillan TAC-338



Винтовка представляет собой образец добротного, классического, сработанного по жестким допускам, а потому — высокоточного, неавтоматического «болтового» оружия, функционирующего по принципу продольно скользящего поворотного затвора с ручным перезаряжанием.

Ствол винтовки «матчевый», исполнен из высококачественной нержавеющей стали с специальным матовым антибликовым покрытием, свободно вывешен по отношению к ложе, остальные металлические части винтовки покрыты антикоррозионным и антибликовым покрытием защищающим оружие от воздействия неблагоприятных погодных условий и предотвращающих демаскировку стрелка.

Используется патрон калибра 0.338.Дальность прицельной стрельбы до 1600 метров.Находится на вооружении спецподразделений ЦАХАЛа.

Оригинал взят у klonik69 в Вооружение снайперов Армии Оброны Израиля.