В «Лиге справедливости Зака Снайдера «Джокер утратил татуировки»

Режиссер Зак Снайдер представил новые кадры из фильма «Лига справедливости Зака Снайдера», на которых оказался запечатлен Джокер. В беседе с корреспондентами издания Vanity Fair постановщик рассказал, что в этот момент злодей разговаривает с Бэтменом о Бэтмене.

«Это Джокер, анализирующий Бэтмена и рассказывающий о том, кто он и что он. Я уверен, что именно этого заслуживали фанаты вселенной DC. То есть Джаред Лето в роли Джокера и Бен Аффлек в роли Бэтмена никогда не были вместе. Мне казалось неправильным, что мы пройдем весь путь именно этих воплощений Бэтмена и Джокера, не увидев их вместе», — прокомментировал он.

Журналисты обратили внимание на отсутствие татуировок, которые знакомы поклонникам экранизации «Отряд самоубийц», в которой Лето дебютировал в качестве популярного антагониста. Режиссер предпочел уклониться от объяснений. «Кто знает, что случилось. Я не знаю, может, он накрашен. Не в курсе, что происходит. Трудно сказать точно», — прокомментировал он.

Напомним, что «Лига справедливости Зака Снайдера» будет представлена зрителям потоковым сервисом HBO Max 18 марта 2021 года. Хронометраж проекта оценивался в четыре часа, а стоимость его производства — в 70 миллионов долларов.